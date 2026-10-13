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Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Zatrzymano pięć osób

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Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej
Pełnomocnik właścicieli zoo: nie wiemy na jakieś zasadzie są prowadzone czynności
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Policja i prokuratura prowadzą działania w prywatnym zoo w Łącznej koło Mieroszowa. Śledczy sprawdzają, czy nie dochodziło tam do nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami. Zatrzymano pięć osób.

We wtorek rano w prywatnym zoo w Łącznej koło Mieroszowa (Dolnośląskie) rozpoczęły się czynności prowadzone przez policję i prokuraturę. Na miejscu obecni są śledczy, którzy sprawdzają, czy w placówce nie dochodziło do nieprawidłowości związanych z opieką nad zwierzętami.

- Zatrzymano pięć osób. Obecnie prowadzone są czynności mające ustalić, czy rzeczywiście doszło do zaniedbań lub niewłaściwej opieki nad zwierzętami - poinformował Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej
Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej
Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu pracuje prokurator, policja, śledczy i biegli lekarze weterynarii. - Wojewódzki inspektor weterynarii podejmuje decyzje. Niektóre zwierzęta wymagają tam pilnej interwencji, zostaną one przewiezienia do innych palcówek. Nie wszystkie zwierzęta zostaną odebrane. Zoo nie będzie zamykane - podkreśla Pindera.

Za wcześnie, by mówić o zarzutach

- Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania, o niespełnianie tych specjalnych potrzeb gatunkowych dla poszczególnych zwierząt - przekazała obecna na miejscu Katarzyna Śliwa-Łobacz z Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

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"Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania"
Źródło: TVN24

Prokuratura podkreśla, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych zarzutach. Kluczowe będą oględziny terenu, konsultacje z lekarzem weterynarii oraz dalsze działania sprawdzające prowadzone przez śledczych.

- Prokuratura nie poinformowała nikogo z właścicieli, jaka jest podstawa tych czynności, które tutaj trwają - powiedział dziennikarzom adwokat Łukasz Opaliński, pełnomocnik właścicieli ogrodu zoologicznego i wskazał, że oględziny odbywają się bez ich udziału.

Służby wkroczyły do prywatnego zoo
Służby wkroczyły do prywatnego zoo
Źródło zdjęcia: TVN24

Śledczy sprawdzają prywatne zoo w Łącznej

W poniedziałek przedstawiciel zo opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym informował o planowanej kontroli.

"Otrzymaliśmy informację, że jutro z samego rana ma rozpocząć się niezrozumiała dla nas zorganizowana akcja odebrania zwierząt z Łączna, ogrodu zatwierdzonego przez generalną dyrekcję ochrony środowiska i podlegającego cyklicznym kontrolom ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan" - przekazało wczoraj zoo.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskieZooProkuratura
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