Wrocław Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Zatrzymano pięć osób Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pełnomocnik właścicieli zoo: nie wiemy na jakieś zasadzie są prowadzone czynności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek rano w prywatnym zoo w Łącznej koło Mieroszowa (Dolnośląskie) rozpoczęły się czynności prowadzone przez policję i prokuraturę. Na miejscu obecni są śledczy, którzy sprawdzają, czy w placówce nie dochodziło do nieprawidłowości związanych z opieką nad zwierzętami.

- Zatrzymano pięć osób. Obecnie prowadzone są czynności mające ustalić, czy rzeczywiście doszło do zaniedbań lub niewłaściwej opieki nad zwierzętami - poinformował Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu pracuje prokurator, policja, śledczy i biegli lekarze weterynarii. - Wojewódzki inspektor weterynarii podejmuje decyzje. Niektóre zwierzęta wymagają tam pilnej interwencji, zostaną one przewiezienia do innych palcówek. Nie wszystkie zwierzęta zostaną odebrane. Zoo nie będzie zamykane - podkreśla Pindera.

Za wcześnie, by mówić o zarzutach

- Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania, o niespełnianie tych specjalnych potrzeb gatunkowych dla poszczególnych zwierząt - przekazała obecna na miejscu Katarzyna Śliwa-Łobacz z Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

"Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania" Źródło: TVN24

Prokuratura podkreśla, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych zarzutach. Kluczowe będą oględziny terenu, konsultacje z lekarzem weterynarii oraz dalsze działania sprawdzające prowadzone przez śledczych.

- Prokuratura nie poinformowała nikogo z właścicieli, jaka jest podstawa tych czynności, które tutaj trwają - powiedział dziennikarzom adwokat Łukasz Opaliński, pełnomocnik właścicieli ogrodu zoologicznego i wskazał, że oględziny odbywają się bez ich udziału.

Służby wkroczyły do prywatnego zoo Źródło zdjęcia: TVN24

Śledczy sprawdzają prywatne zoo w Łącznej

W poniedziałek przedstawiciel zo opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym informował o planowanej kontroli.

"Otrzymaliśmy informację, że jutro z samego rana ma rozpocząć się niezrozumiała dla nas zorganizowana akcja odebrania zwierząt z Łączna, ogrodu zatwierdzonego przez generalną dyrekcję ochrony środowiska i podlegającego cyklicznym kontrolom ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan" - przekazało wczoraj zoo.

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