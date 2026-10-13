Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Cztery osoby zatrzymane
We wtorek rano w prywatnym zoo w Łącznej koło Mieroszowa rozpoczęły się czynności prowadzone przez policję i prokuraturę. Na miejscu obecni są śledczy, którzy sprawdzają, czy w placówce nie dochodziło do nieprawidłowości związanych z opieką nad zwierzętami.
Jak poinformował Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, postępowanie jest na wczesnym etapie. Cztery osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia. Obecnie prowadzone są czynności mające ustalić, czy rzeczywiście doszło do zaniedbań lub niewłaściwej opieki nad zwierzętami.
Prokuratura podkreśla, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych zarzutach. Kluczowe będą oględziny terenu, konsultacje z lekarzem weterynarii oraz dalsze działania sprawdzające prowadzone przez śledczych.
Śledczy sprawdzają prywatne zoo w Łącznej
Do sprawy odniósł się również przedstawiciel zoo Łączna. W poniedziałek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o planowanej kontroli.
"Otrzymaliśmy informację, że jutro z samego rana ma rozpocząć się niezrozumiała dla nas zorganizowana akcja odebrania zwierząt z Łączna, ogrodu zatwierdzonego przez generalną dyrekcję ochrony środowiska i podlegającego cyklicznym kontrolom ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan" - przekazało zoo.