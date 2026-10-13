Wrocław Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Cztery osoby zatrzymane Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek rano w prywatnym zoo w Łącznej koło Mieroszowa rozpoczęły się czynności prowadzone przez policję i prokuraturę. Na miejscu obecni są śledczy, którzy sprawdzają, czy w placówce nie dochodziło do nieprawidłowości związanych z opieką nad zwierzętami.

Jak poinformował Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, postępowanie jest na wczesnym etapie. Cztery osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia. Obecnie prowadzone są czynności mające ustalić, czy rzeczywiście doszło do zaniedbań lub niewłaściwej opieki nad zwierzętami.

Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej Źródło zdjęcia: TVN24

Prokuratura podkreśla, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnych zarzutach. Kluczowe będą oględziny terenu, konsultacje z lekarzem weterynarii oraz dalsze działania sprawdzające prowadzone przez śledczych.

Służby wkroczyły do prywatnego zoo Źródło zdjęcia: TVN24

Śledczy sprawdzają prywatne zoo w Łącznej

Do sprawy odniósł się również przedstawiciel zoo Łączna. W poniedziałek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o planowanej kontroli.

"Otrzymaliśmy informację, że jutro z samego rana ma rozpocząć się niezrozumiała dla nas zorganizowana akcja odebrania zwierząt z Łączna, ogrodu zatwierdzonego przez generalną dyrekcję ochrony środowiska i podlegającego cyklicznym kontrolom ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan" - przekazało zoo.

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