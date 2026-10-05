Wrocław Porzucił auto i wskoczył do rzeki. Miał kilka powodów Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Legniccy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen. Ten zaczął uciekać. Jechał w kierunku miejscowości Krzywa i Witków.

"W pewnym momencie zjechał do lasu i na pola uprawne. Następnie zatrzymał samochód i pobiegł w kierunku rzeki. Wskoczył do wody. Liczył, że w ten sposób zgubi ścigających go policjantów" - informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Uciekał przed policją przez pola, las i rzekę Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Po chwili policjanci zatrzymali jednak mężczyznę. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że 24-latek ma cztery aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Był pod wpływem narkotyków.

"Przyznał, że wcześniej zażywał środki odurzające. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie testerem narkotykowym dało wynik pozytywny na obecność substancji z grupy amfetaminy i metamfetaminy. W związku z tym 24-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Ich wynik będzie miał znaczenie dla czynności procesowych" - dodaje policja.

Pościg za 24-latkiem zakończył się w rzece Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Volkswagen, którym poruszał się 24-latek nigdy nie był zarejestrowany na terenie Polski, a jego tablice rejestracyjne były przypisane do innego samochodu.

24-latek usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym.