Policjant postrzelony w głowę podczas interwencji. Trafił do szpitala
Do postrzelenia policjanta doszło około 11 w Kraśniku Górnym pod Bolesławcem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali do jednej z posesji, by sprawdzić informację, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży.
"Po przybyciu na miejsce policjanci rozpoczęli czynności procesowe z udziałem zastanych tam osób. W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę, po czym zaczął uciekać. Został zatrzymany w trakcie pościgu" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Jak informuje policja, "funkcjonariusze również oddali strzały, sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany".
Policjant trafił do szpitala
Ranny 28-letni funkcjonariusz policji został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia.
Policjanci pod nadzorem prokuratury wykonują na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczane dowody. "Czynności procesowe wykonywane są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji" - informuje prokurator.