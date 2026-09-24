Dolnośląskie Policjant postrzelony w głowę podczas interwencji. Trafił do szpitala Svitlana Kucherenko |

Policjant postrzelony podczas akcji na Dolnym Śląsku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do postrzelenia policjanta doszło około 11 w Kraśniku Górnym pod Bolesławcem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali do jednej z posesji, by sprawdzić informację, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży.

"Po przybyciu na miejsce policjanci rozpoczęli czynności procesowe z udziałem zastanych tam osób. W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę, po czym zaczął uciekać. Został zatrzymany w trakcie pościgu" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Policjant postrzelony podczas akcji Źródło zdjęcia: TVN24

Jak informuje policja, "funkcjonariusze również oddali strzały, sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany".

Policjant trafił do szpitala

Ranny 28-letni funkcjonariusz policji został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wykonują na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczane dowody. "Czynności procesowe wykonywane są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji" - informuje prokurator.