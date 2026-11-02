Wrocław Zmieniał pasy, gwałtownie przyspieszał i hamował. Był pijany, wiózł córki Oprac. Svitlana Kucherenko |

Marta Golbik: alkohol to trucizna Źródło zdj. gł.: KMP Jelenia Góra

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O podejrzanym zachowaniu kierującego Skodą poinformował policję inny kierowca. Z jego relacji wynikało, że jadąc w kierunku Cieplic (Dolnośląskie) poruszał się chaotycznie - zmieniał pasy, gwałtownie przyspieszał i hamował.

Policjanci zatrzymali kierowcę Skody.

"Za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego. Policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości tylko potwierdziło te przypuszczenia. Mężczyzna miał w organizmie blisko trzy promile" - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Za kierownicą 39-latek z blisko trzema promilami Źródło zdjęcia: KMP Jelenia Góra

Wiózł dwie córki

W samochodzie jechały z nim jego córki, w wieku dziewięciu i jedenastu lat.

Samochód został odholowany na parking, a dziewczynki przekazano pod opiekę rodziny.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.