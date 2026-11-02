Zmieniał pasy, gwałtownie przyspieszał i hamował. Był pijany, wiózł córki
O podejrzanym zachowaniu kierującego Skodą poinformował policję inny kierowca. Z jego relacji wynikało, że jadąc w kierunku Cieplic (Dolnośląskie) poruszał się chaotycznie - zmieniał pasy, gwałtownie przyspieszał i hamował.
Policjanci zatrzymali kierowcę Skody.
"Za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego. Policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości tylko potwierdziło te przypuszczenia. Mężczyzna miał w organizmie blisko trzy promile" - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Wiózł dwie córki
W samochodzie jechały z nim jego córki, w wieku dziewięciu i jedenastu lat.
Samochód został odholowany na parking, a dziewczynki przekazano pod opiekę rodziny.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.