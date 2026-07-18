Wrocław Puma widziana w Golowicach. "Zagrożenie jest bezpośrednie"

Gmina Pęcław. Tajemnicze zwierzę widziane w lesie Źródło wideo: Starostwo Powiatowe w Głogowie Źródło zdj. gł.: Gmina Jerzmanowa / Facebook

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Komunikat w tej sprawie opublikowała gmina Jerzmanowa. "Informujemy, że na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie Gmina Jerzmanowa" - przekazano w mediach społecznościowych.

Urzędnicy proszą mieszkańców, by ci w miarę możliwości nie opuszczali domów i zabezpieczyli zwierzęta. "​Zagrożenie jest bezpośrednie, dlatego prosimy wszystkich o natychmiastową reakcję i ostrożność" - czytamy w komunikacie.

​"Puma w naszej gminie! (...) Prosimy o niewychodzenie z domów. Zostańcie w bezpiecznych pomieszczeniach i ograniczcie wyjścia na zewnątrz do absolutnego minimum. ​Pilnujcie dzieci: pod żadnym pozorem nie wypuszczajcie ich samych z domu. Zabezpieczcie zwierzęta: schowajcie psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie w zamkniętych, bezpiecznych miejscach.​ Zamknijcie posesje: pozamykajcie drzwi, bramy i furtki" - apeluje gmina.

Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa Źródło zdjęcia: Gmina Jerzmanowa / Facebook

Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa Źródło zdjęcia: Gmina Jerzmanowa / Facebook

W sobotę odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. "Służby są w pełni zaangażowane i przez całą dobę monitorują sytuację, pozostając w kontakcie z właściwymi instytucjami" - poinformowano w komunikacie.

Kolejna puma?

Poszukiwania pumy ruszyły, gdy kilka dni temu do starostwa dotarł film od myśliwego, na którym widać przez noktowizor idące w nocy zwierzę. Zostało nagrane w lesie między miejscowościami Wojszyn i Droglowice w powiecie głogowskim.

- Na nagraniu widać duże zwierzę kotowate. Takie potwierdzenie też otrzymaliśmy z Inspektoratu Wojewódzkiego Weterynarii. W tej chwili sprawdzamy, czy to nagranie jest autentyczne w 100 procentach, natomiast wszystko wskazuje na to, że jest. Mamy również informacje od kolejnego mieszkańca, który dziś w nocy zaobserwował duże zwierzę kotowate na terenie naszego powiatu, które przebiegło mu przez drogę - powiedział w czwartek tvn24.pl Michał Wnuk, starosta głogowski.

Zwierzę widoczne na nagraniu od myśliwego Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Głogowie

Jak dodaje, różnica między miejscem, gdzie widział je myśliwy, a miejscem wskazanym przez mieszkańca, który widział zwierzę w nocy ze środy na czwartek, to kilkaset metrów. - To ten sam lasek - mówi.

Osoby, które zaobserwowałyby zwierzę, proszone są o kontakt ze służbami.

"Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie informacji do PCZK Głogów, tel. 76 72 82 833 lub o kontakt z Policją pod nr 112" - czytamy w komunikacie umieszczonym przez gminę Pęcław.