Brutalny atak na pracowników szpitala w Legnicy. Dziewięć osób rannych

Agresywny pacjent zaatakował w szpitalu. Dziewięć osób rannych

Pierwsza interwencja miała miejsce w piątek o 3:30 w nocy - funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny "znajdującego się na drodze". Prosił on o pomoc, był skrajnie pobudzony i zdezorientowany – nie potrafił logicznie odpowiadać na pytania, nie wiedział, gdzie się znajduje ani jak tam trafił - podaje policja. "Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, jednak w momencie jej przyjazdu mężczyzna stał się agresywny. Kopał radiowóz, ignorował polecenia policjantów i odmówił przyjęcia pomocy medycznej. Ze względu na jego nieprzewidywalne i niebezpieczne zachowanie, policjanci byli zmuszeni użyć chwytów obezwładniających, a ratownicy przypięli go pasami w karetce pogotowia. Mimo wyraźnych oznak pobudzenia, mężczyzna odmówił poddania się testowi na obecność środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do analizy" - informuje policja. "Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przez kilka godzin pozostawał unieruchomiony pasami. Po ich odpięciu celem przeprowadzenia badań, jego agresja ponownie eksplodowała. Zaatakował ratowników oraz lekarzy, powodując obrażenia u kilku osób i niszcząc część sprzętu medycznego. Do jego obezwładnienia konieczna była interwencja kilkunastu osób w tym ratowników, lekarzy, pielęgniarek i pracowników ochrony. Ostatecznie udało się go ponownie zabezpieczyć" - relacjonuje KMP w Legnicy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Pacjent został w asyście policji przetransportowany do szpitala psychiatrycznego w Złotoryi.