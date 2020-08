Obóz harcerski sprzed niemal pół wieku. Wyjątkowa kronika znaleziona na pchlim targu

Bezcenną dla bolesławieckich harcerzy taśmę sprzed niemal pół wieku znalazł i kupił na pchlim targu pan Marcin z Gdańska. Nagrano na niej kronikę z obozu harcerskiego z lat 70. Nowy właściciel ustalił, że to istniejący do dziś hufiec z Bolesławca. I od razu odezwał się do harcerzy.