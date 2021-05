Wpadł do betonowego zbiornika, nie mógł wyjść

Strażacy otrzymali zgłoszenie o dzikim zwierzęciu, które utknęło w byłym zbiorniku przeciwpożarowym w Biskupicach. Z informacji przekazanej ratownikom wynikało, że zwierzak to prawdopodobnie bóbr, który sam nie potrafi opuścić pułapki. Jak mówi Karol Grzyb ze straży pożarnej w Kluczborku do zgłoszenia zadysponowano dwa zastępy strażaków: jeden PSP z Kluczborka i jeden zastęp ochotników z Byczyny. Na miejscu pierwsi pojawili się ochotnicy. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>