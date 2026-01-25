Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomaga

Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięcy" sama dzisiaj kwestuje
W zeszłym roku była bohaterką reportażu "Dzwon zwycięzcy". Dzisiaj Tosia odwiedziła studio WOŚP
Źródło: TVN24
W miasteczku WOŚP obecna była Tosia, jedna z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy". Dziewczynka rok temu toczyła ciężką walkę z nowotworem. Dzisiaj poprawa jej stanu zdrowia pozwoliła jej kwestować po raz pierwszy osobiście w sztabie WOŚP w Warszawie.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej edycji to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest bowiem wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

"Letnia zadyma" nabiera tempa. Trwa 34. Finał WOŚP
Dowiedz się więcej:

"Letnia zadyma" nabiera tempa. Trwa 34. Finał WOŚP

RELACJA

Na antenie TVN24 obecna była dziś Tosia, wraz ze swoją mamą i reporterką TVN24 Joanną Pawlińską. Tosia jest jedną z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy", w którym pokazano jej trudną walkę z chorobą nowotworową. Obecnie jej stan poprawił się na tyle, że sama może pomagać w kwestowaniu.

Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięzcy" sama dzisiaj kwestuje
Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięzcy" sama dzisiaj kwestuje
Źródło: TVN24

"Historia Tosi zatoczyła dziś koło"

- Tosię poznaliśmy dokładnie rok temu w Centrum Zdrowia Dziecka na ósmym piętrze na onkologii. Tosia była jedną z bohaterek reportażu "Dzwon zwycięzcy". I wtedy jak się spotkałyśmy. Tosia była w bardzo ciężkim punkcie leczenia. Parę dni później, mama też może o tym powiedzieć, trafiła na OIOM. Niestety był taki trudny czas w życiu Tosi - przyznała Pawlińska, autorka reportażu.

- Ale dzisiaj mamy taki fajny dzień, bo Tosia się czuje już coraz lepiej. Tosi historia w tym roku zatoczyła koło, bo dzisiaj zbiera ona na inne dzieciaki - zapewniła.

Mama Tosi opowiedziała, jak wygląda obecna sytuacja zdrowotna jej córki. - W tej chwili jesteśmy na leczeniu podtrzymującym, więc jesteśmy w domu i przyjmujemy chemioterapię w tabletkach. Raz w tygodniu pojawiamy się w szpitalu na badaniach kontrolnych, na morfologii i co trzy miesiące mamy badania obrazowe. Oczywiście w międzyczasie wiele innych badań Tosi przeprowadzamy, na sprzęcie podarowanym przez fundację - wytłumaczyła.

Młoda wolontariuszka pytana o wrażenia ze sztabu WOŚP przyznała, że "wszystko tu zwraca jej uwagę". - W sumie nie mam czegoś ulubionego tutaj. Wszystko mnie zadziwia, zwłaszcza kiedy pierwszy raz jestem tutaj - powiedziała Tosia.

OGLĄDAJ: Dzwon zwycięzcy
pc

Dzwon zwycięzcy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Warszawa34. finał WOŚPWOŚP
Czytaj także:
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce
WOŚP 2026
W Tatrach sypnie śniegiem
Ponad 5,2 miliona turystów w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot
Kraków
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Całą noc odbierali psy, aktywiści o "tragicznym procesie". "Kilka godzin czekaliśmy na mrozie"
WARSZAWA
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
METEO
Gitanas Nauseda, Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski w Wilnie
"Pragnienia wolności nie da się pokonać". Nawrocki spotyka się z prezydentami Ukrainy i Litwy
Polska
imageTitle
Polacy walczą w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach
RELACJA
imageTitle
FC Barcelona gra w lidze. Lewandowski na boisku
RELACJA
18-latka kierująca autem była pijana
Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka
WARSZAWA
Sztab Ławica WOŚP w Poznaniu
"Letnia zadyma" nabiera tempa. Trwa 34. Finał WOŚP
RELACJA
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Iga Świątek w Australian Open
Świątek: czasem doping potrafi być irytujący
EUROSPORT
Grozi mu do 15 lat więzienia
Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów
Najnowsze
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie
BIZNES
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
METEO
konfa WOŚP
"Dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co działo się przed Finałem"
WOŚP 2026
Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów jedzie dla WOŚP już po raz 26.
250 kilometrów na rowerach. Jadą do Warszawy z czekiem dla WOŚP
WOŚP 2026
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny czas Polaka. Ustanowił rekord niemieckiego toru
EUROSPORT
imageTitle
Wielki sukces polskiej łyżwiarki tuż przed igrzyskami
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"
Polska
Liga Superbohaterów odwiedziła USK1 PUM w Szczecinie w ramach 34. Finału WOŚP
Akcja superbohaterów w szpitalu. "Ciepło na serduszku się robi"
WOŚP 2026
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
METEO
Przemek Ledzian i Jagienka Hursztyn mówią o wolontariacie w dniu Finału WOŚP-U
"Jestem nieuleczalnie chory, mimo to nie poddaję się"
WOŚP 2026
imageTitle
Wszystkie oczy na rywalkę Świątek. Historyczna szansa i szczególny dzień
EUROSPORT
broker, giełda, wall street, stock exchange
Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat
BIZNES
imageTitle
Polka nie zawojowała Pucharu Świata. Shiffrin w swojej własnej lidze
EUROSPORT
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Dwa pociągi uderzyły w auto. Wybuchł pożar, ewakuowano blisko 600 pasażerów
WARSZAWA
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zagra w ramach WOŚP
"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu
WOŚP 2026
imageTitle
Zacznij tydzień ze Świątek. Plan transmisji Australian Open w poniedziałek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica