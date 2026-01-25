Rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomaga

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej edycji to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest bowiem wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Na antenie TVN24 obecna była dziś Tosia, wraz ze swoją mamą i reporterką TVN24 Joanną Pawlińską. Tosia jest jedną z bohaterek reportażu TVN24 "Dzwon zwycięzcy", w którym pokazano jej trudną walkę z chorobą nowotworową. Obecnie jej stan poprawił się na tyle, że sama może pomagać w kwestowaniu.
"Historia Tosi zatoczyła dziś koło"
- Tosię poznaliśmy dokładnie rok temu w Centrum Zdrowia Dziecka na ósmym piętrze na onkologii. Tosia była jedną z bohaterek reportażu "Dzwon zwycięzcy". I wtedy jak się spotkałyśmy. Tosia była w bardzo ciężkim punkcie leczenia. Parę dni później, mama też może o tym powiedzieć, trafiła na OIOM. Niestety był taki trudny czas w życiu Tosi - przyznała Pawlińska, autorka reportażu.
- Ale dzisiaj mamy taki fajny dzień, bo Tosia się czuje już coraz lepiej. Tosi historia w tym roku zatoczyła koło, bo dzisiaj zbiera ona na inne dzieciaki - zapewniła.
Mama Tosi opowiedziała, jak wygląda obecna sytuacja zdrowotna jej córki. - W tej chwili jesteśmy na leczeniu podtrzymującym, więc jesteśmy w domu i przyjmujemy chemioterapię w tabletkach. Raz w tygodniu pojawiamy się w szpitalu na badaniach kontrolnych, na morfologii i co trzy miesiące mamy badania obrazowe. Oczywiście w międzyczasie wiele innych badań Tosi przeprowadzamy, na sprzęcie podarowanym przez fundację - wytłumaczyła.
Młoda wolontariuszka pytana o wrażenia ze sztabu WOŚP przyznała, że "wszystko tu zwraca jej uwagę". - W sumie nie mam czegoś ulubionego tutaj. Wszystko mnie zadziwia, zwłaszcza kiedy pierwszy raz jestem tutaj - powiedziała Tosia.
Autorka/Autor: aaw//akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24