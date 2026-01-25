Logo strona główna
WOŚP 2026

"Będą się państwo dobrze bawić". Gwiazdy o swoich licytacjach

Julia Wieniawa o tym, skąd wziął się jej pomysł na tegoroczną aukcję
Źródło: TVN24
Jak co roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspierany jest przez osoby ze świata muzyki, filmu i telewizji. Na ich aukcjach można licytować wyjątkowe przedmioty, ale i doświadczenia.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Dlaczego zbiera 34 lata? "Żeby potem mieć uśmiech na twarzy"
Dlaczego zbiera 34 lata? "Żeby potem mieć uśmiech na twarzy"

RELACJA

Wśród znanych osobistości obecnych w warszawskim sztabie WOŚP byli między innymi Artur Barciś, Mikołaj Roznerski, Julia Wieniawa, Dawid Woliński, Jakub Świderski, Klaudia Koścista i Mariusz Kozak.

Piosenkarka Julia Wieniawa na aukcję przekazała "nocowankę". Do wylicytowania jest kolacja, wspólne oglądanie filmów, karaoke. - Będzie poranny sport, na przykład aeroby albo jakąś joga - wymieniała dalej. - Zrobimy sobie po prostu takie trochę piżama party - dodała.

Julia Wieniawa o tym, skąd wziął się jej pomysł na tegoroczną aukcję
Źródło: TVN24

Aktorzy z obsady serialu TVN "Szpital Świętej Anny" - Jakub Świderski i Klaudia Koścista - zaoferowali na aukcji epizodyczną rolę w jednym z odcinków serialu.

- Wiemy, że wiele osób ma marzenie, żeby zaistnieć i pojawić się na ekranie filmowym. Nasza ekipa to umożliwia - powiedziała Koścista.

Świderski powiedział, dlaczego jego zdaniem warto licytować. - Przede wszystkim dlatego, że pomagacie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a jeżeli chodzi o nas, to jest fantastyczna atmosfera - zachęcił.

Aktorzy serialu "Szpital Świętej Anny" wystawili na aukcji udział w serialu
Źródło: TVN24

Aktor Artur Barciś wystawił na aukcji obraz swojego autorstwa.

- W tym roku namalowałem ten oto obraz, zatytułowałem go "Zmierzch". Zawsze maluję to, co czuję. W związku z tym, co się dzieje dookoła na świecie, te emocje w tej chwili nie są pozytywne. Jednakże Jurek (Owsiak - red.) jak zobaczył mój obraz, powiedział, że on jest bardzo pozytywny, że to jest takie słońce, które ogrzewa ludzi - powiedział.

Aktor dodał, że maluje tylko raz w roku i to właśnie z okazji Finału WOŚP. Obiecał też, że "przykłada się do tych obrazów."

Artur Barciś wystawił na 34. Finale WOŚP obraz swojego autorstwa
Źródło: TVN24

Prowadzący teleturniej "The Floor" Mikołaj Roznerski zaprosił na licytację wspólnej kolacji oraz roczny zapas kawy. - Zapraszam na spotkanie ze mną. Będzie to kolacja, urocza kolacja w moim towarzystwie - zapowiedział . Zapewnił też, że "będą się państwo dobrze bawić".

- Ważne, żebyście wylicytowali te kolacje za jak najwięcej pieniędzy, a do tego dorzucam roczny zapas mojej kawy - dodał.

Mikołaj Roznerski, prowadzący program "The Floor" oferuje na licytacji wspólną kolację i zapas kawy
Źródło: TVN24

Juror programu "Top Model" zaoferował chętnym do licytacji udział w finale programu.

- W imieniu wszystkich jurorów wystawiamy udział w finale programu "Top Model". Jest to nie lada wydarzenie, bo takiego wydarzenia nie można kupić, nie można tam wejść bez zaproszenia. A spotkanie z nami, z uczestnikami oraz z finalistami to naprawdę nie lada gratka - przekonywał Woliński.

- Zobaczcie, jak działa ta ogromna machina. Przygotowanie finału ogromnego showu telewizyjnego to jest naprawdę coś. Zapraszam serdecznie i licytujcie - dodał.

Dawid Woliński zachęca do licytowania udziału w "Top Model"
Źródło: TVN24

Mariusz Kozak, znany widzom programu Gogglebox, wystawił na licytację niekonwencjonalną wycieczkę po Warszawie.

- Zapraszam serdecznie do licytowania spaceru ze mną. Lubię zwiedzać Warszawę, nietypowo, na przykład jakieś zabytki od tyłu i tym razem zabieram osobę, bądź osoby, które wylicytują pod most. Pod mostami w Warszawie dzieje się wiele fajnych rzeczy. Są plaże, neony, wystawy, siłownie, nurogęsi. Będzie wspaniale - zachęcał Kozak. Dodał też, że "na taką wycieczkę nie da się przygotować".

Mariusz Kozak na 34. Finale WOŚP
Źródło: TVN24
pc

"Pomaganie mamy w genach". Trwa 34. Finał WOŚP

pc
Autorka/Autor: aaw//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

