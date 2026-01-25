"Będą się państwo dobrze bawić". Gwiazdy o swoich licytacjach

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Wśród znanych osobistości obecnych w warszawskim sztabie WOŚP byli między innymi Artur Barciś, Mikołaj Roznerski, Julia Wieniawa, Dawid Woliński, Jakub Świderski, Klaudia Koścista i Mariusz Kozak.
Piosenkarka Julia Wieniawa na aukcję przekazała "nocowankę". Do wylicytowania jest kolacja, wspólne oglądanie filmów, karaoke. - Będzie poranny sport, na przykład aeroby albo jakąś joga - wymieniała dalej. - Zrobimy sobie po prostu takie trochę piżama party - dodała.
Aktorzy z obsady serialu TVN "Szpital Świętej Anny" - Jakub Świderski i Klaudia Koścista - zaoferowali na aukcji epizodyczną rolę w jednym z odcinków serialu.
- Wiemy, że wiele osób ma marzenie, żeby zaistnieć i pojawić się na ekranie filmowym. Nasza ekipa to umożliwia - powiedziała Koścista.
Świderski powiedział, dlaczego jego zdaniem warto licytować. - Przede wszystkim dlatego, że pomagacie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a jeżeli chodzi o nas, to jest fantastyczna atmosfera - zachęcił.
Aktor Artur Barciś wystawił na aukcji obraz swojego autorstwa.
- W tym roku namalowałem ten oto obraz, zatytułowałem go "Zmierzch". Zawsze maluję to, co czuję. W związku z tym, co się dzieje dookoła na świecie, te emocje w tej chwili nie są pozytywne. Jednakże Jurek (Owsiak - red.) jak zobaczył mój obraz, powiedział, że on jest bardzo pozytywny, że to jest takie słońce, które ogrzewa ludzi - powiedział.
Aktor dodał, że maluje tylko raz w roku i to właśnie z okazji Finału WOŚP. Obiecał też, że "przykłada się do tych obrazów."
Prowadzący teleturniej "The Floor" Mikołaj Roznerski zaprosił na licytację wspólnej kolacji oraz roczny zapas kawy. - Zapraszam na spotkanie ze mną. Będzie to kolacja, urocza kolacja w moim towarzystwie - zapowiedział . Zapewnił też, że "będą się państwo dobrze bawić".
- Ważne, żebyście wylicytowali te kolacje za jak najwięcej pieniędzy, a do tego dorzucam roczny zapas mojej kawy - dodał.
Juror programu "Top Model" zaoferował chętnym do licytacji udział w finale programu.
- W imieniu wszystkich jurorów wystawiamy udział w finale programu "Top Model". Jest to nie lada wydarzenie, bo takiego wydarzenia nie można kupić, nie można tam wejść bez zaproszenia. A spotkanie z nami, z uczestnikami oraz z finalistami to naprawdę nie lada gratka - przekonywał Woliński.
- Zobaczcie, jak działa ta ogromna machina. Przygotowanie finału ogromnego showu telewizyjnego to jest naprawdę coś. Zapraszam serdecznie i licytujcie - dodał.
Mariusz Kozak, znany widzom programu Gogglebox, wystawił na licytację niekonwencjonalną wycieczkę po Warszawie.
- Zapraszam serdecznie do licytowania spaceru ze mną. Lubię zwiedzać Warszawę, nietypowo, na przykład jakieś zabytki od tyłu i tym razem zabieram osobę, bądź osoby, które wylicytują pod most. Pod mostami w Warszawie dzieje się wiele fajnych rzeczy. Są plaże, neony, wystawy, siłownie, nurogęsi. Będzie wspaniale - zachęcał Kozak. Dodał też, że "na taką wycieczkę nie da się przygotować".
Autorka/Autor: aaw//akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24