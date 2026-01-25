Światełko do Nieba na wielki finał

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.
Światełko do Nieba tradycyjnie rozbłysło o godzinie 20. W Warszawie odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła CEO TVN Kasia Kieli.
Pokaz z muzyką i światłami podziwiał tłum ludzi zgromadzony pod sceną na błoniach Stadionu Narodowego.
Światełko do Nieba zorganizowano także w wielu innych polskich miastach.
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".
Podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, odbywa się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji.
Autorka/Autor: js/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański