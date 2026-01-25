Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Światełko do Nieba na wielki finał

"Światełko do nieba" na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie
Warszawskie Światełko do Nieba - fragment
Kulminacyjnym momentem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Światełko do Nieba. Ze sceny na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie rozbrzmiała muzyka, a niebo zostało rozświetlone kolorowymi światłami. Światełko do Nieba zorganizowano także w wielu innych polskich miastach.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Światełko do Nieba tradycyjnie rozbłysło o godzinie 20. W Warszawie odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła CEO TVN Kasia Kieli.

Pokaz z muzyką i światłami podziwiał tłum ludzi zgromadzony pod sceną na błoniach Stadionu Narodowego.

Klatka kluczowa-186095
Warszawskie Światełko do Nieba - fragment

Światełko do Nieba zorganizowano także w wielu innych polskich miastach.

Klatka kluczowa-186114
Światełko do Nieba w Łodzi
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186135
Światełko do Nieba w Szczecinie
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186155
Światełko do Nieba w Helu
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186174
Światełko do Nieba w Sosnowcu
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186197
Światełko do Nieba w Katowicach
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186214
Światełko do Nieba we Wrocławiu. Nagranie z drona
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-186224
Światełko do Nieba w Krakowie. Nagranie z drona

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, odbywa się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji.

Ma 100 lat i gra dla dzieci. "Sprawa jest bardzo ważna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ma 100 lat i gra dla dzieci. "Sprawa jest bardzo ważna"

RELACJA
OGLĄDAJ: "Zrobiliśmy piękny dzień. Pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni"
34. finał WOŚP

"Zrobiliśmy piękny dzień. Pokazaliśmy, że jesteśmy solidarni"
NA ŻYWO

34. finał WOŚP
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP 2026WOŚP
Czytaj także:
Donald Trump
Jego rówieśnicy ginęli w Wietnamie, ale Trump uniknął poboru. Pięć razy. Jak mu się to udało?
Świat
Uwaga na gołoledź
Alarmy w większości województw. IMGW ostrzega
METEO
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
METEO
Aleksander Zniszczoł
Zniszczoł: zamieszanie z udziałem Słoweńców wpłynęło na moją dyspozycję
EUROSPORT
Zagraniczne sztaby WOŚP
Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów
WOŚP 2026
pani2
Ma 100 lat i gra dla dzieci. "Sprawa jest bardzo ważna"
RELACJA
Policja niemiecka, policja, Niemcy
Strzały w Berlinie. Dwie osoby w stanie krytycznym
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
METEO
Prevc niedopuszczony do startu
Prevc niedopuszczony do startu. Jest oficjalne stanowisko federacji
EUROSPORT
Obrączka oddana na WOŚP
"Zadziwiająca i wzruszająca" sytuacja w sztabie WOŚP
WOŚP 2026
Lidia Niedźwiecka-Owsiak
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: to wyjątkowy Finał
WOŚP 2026
zderzenie błonie
Dwa pociągi uderzyły kolejno w auto. Ruch wznowiony
WARSZAWA
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
METEO
imageTitle
Odrodzenie Manchesteru United. Arsenal zatrzymany
EUROSPORT
imageTitle
Siedział na belce, nagle go uderzyły. "Usłyszałem krzyki ludzi"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej
"Droga do nieszczęścia". Kaczyński o Braunie
Polska
imageTitle
Skorupski antybohaterem meczu we Włoszech
EUROSPORT
sklejka3
"Będą się państwo dobrze bawić". Gwiazdy o swoich licytacjach
WOŚP 2026
Nawrocki Zełenski Nauseda
"Jedno w istocie się nie zmienia". Konferencja trzech prezydentów
Polska
imageTitle
Niebezpieczny incydent pogrążył faworytów. Zaskakujący mistrzowie świata
EUROSPORT
Nawrocki
Trump miał na myśli Polskę? "Nie po to mówiłby mi..."
Polska
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
W Zakopanem wyczerpali limit sklepów z alkoholem
Kraków
Pomogli matce z dwójką dzieci i uszkodzonym wózkiem dotrzeć do domu
Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli
WARSZAWA
13-latek skazany na dożywocie za zabójstwo rodzeństwa?
FAŁSZ100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
Spadająca narta
Szokujące obrazki podczas konkursu mistrzostw świata
EUROSPORT
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
METEO
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce
WOŚP 2026
W Tatrach sypnie śniegiem
Historyczny rekord w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica