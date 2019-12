"Zarezerwowaliśmy czas dla siebie". Harry'ego i Meghan nie będzie na królewskiej wigilii

Książę Filip, małżonek królowej Elżbiety II, został we wtorek wypisany ze szpitala i wspólnie z częścią brytyjskiej rodziny królewskiej spędzi święta w posiadłości w Sandringham. Zabraknie tam jednak księcia i księżnej Sussex. Harry i Meghan oraz ich syn Archie są w Kanadzie.

Jak poinformowała agencja Reutera, 98-letni książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, wyszedł we wtorek z Kliniki im. Króla Edwarda VII w Londynie, gdzie przebywał od piątku.

"Nie był to pilny przypadek"

20 grudnia Pałac Buckingham poinformował, że Filip został zabrany do szpitala "zapobiegawczo". Podkreślono, że nie był to pilny przypadek.

W kwietniu ubiegłego roku książę Filip przeszedł w szpitalu planowaną operację biodra. W styczniu 2019 roku miał wypadek samochodowy, w którym, jak podawano, nie odniósł żadnych "niepokojących obrażeń". Land Rover prowadzony przez księcia Filipa zderzył się z innym pojazdem przy wjeździe na drogę szybkiego ruchu. Dwie kobiety odniosły lekkie obrażenia. Po tym wypadku książę Filip zrzekł się prawa jazdy.

W poniedziałek następca tronu książę Karol powiedział, że ojciec "ma się dobrze".

Święta rodziny królewskiej

Oczekuje się, że Filip dołączy do innych członków rodziny królewskiej, którzy w większości spędzają święta Bożego Narodzenia na Wood Farm w Sandringham w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii. Od piątku jest tam już królowa Elżbieta II. Świętować w Sandringham będą także książę Walii Karol z żoną Kamilą oraz jego starszy syn książę Cambridge William z księżną Kate i trójką dzieci.

W niedzielę Pałac Buckingham opublikował zdjęcia, na których widać przedstawicieli czterech pokoleń brytyjskiej rodziny królewskiej przygotowujących świąteczne puddingi w ramach inicjatywy "Together at Christmas" (Razem podczas Świąt), akcji poświęconej brytyjskim weteranom.

Źródło: PAP/EPA/CHRIS JACKSON / GETTY IMAGES /PA / HANDOUT Cztery pokolenia rodziny królewskiej

Harry, Meghan i Archie przesyłają kartkę

Świąt z resztą królewskiej rodziny nie spędzą Harry i Meghan. Książę i księżna Sussex oraz ich ośmiomiesięczny syn Archie przebywają w Kanadzie i, jak poinformowali, "zarezerwowali ten czas tylko dla siebie".

Harry i Meghan wysłali pierwszą rodzinną bożonarodzeniową kartkę. Opublikowała ją dobroczynna fundacja prowadzona przez książęcą parę z Sussex.

"Przesyłamy Wam najsłodszą z kartek świątecznych od prowadzących naszą fundację księcia i księżnej Sussex" - napisała na Twitterze organizacja The Queen's Commonwealth Trust. "Życzymy Wam jako rodzina bardzo radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku" - czytamy na kartce, na której w centralnym punkcie znajduje się Archie, w którego wpatrują się uśmiechnięci Meghan i Harry.



Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 grudnia 2019