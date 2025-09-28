"Niezwykle intensywna ulewa w krótkim czasie". Cztery osoby nie żyją

Błoto na ulicach w mieście Globe (Arizona) Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Trzy osoby zginęły w XIX-wiecznym miasteczku górniczym Globe, gdzie w piątek powódź zmusiła mieszkańców do szukania schronienia na dachach i zniszczyła dystrybutor propanu, rozrzucając około 1000 zbiorników w centrum miasta - poinformowała agencja informacyjna Associated Press.

Ulewy w Arizonie. Są ofiary śmiertelne

W sobotę rano w pobliżu pojazdu, który poprzedniej nocy został zalany przez wodę powodziową na przedmieściach Phoenix, znaleziono kolejną martwą osobę.

Zbiorniki z gazem porozrzucane po mieście

W ciągu 24 godzin w Globe, mieście liczącym około 7250 mieszkańców, położonym 140 km na wschód od Phoenix, spadło ponad 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. W sobotę nadeszła kolejna burza, tymczasowo wstrzymując poszukiwania osób, które mogły zaginąć w powodzi.

Carl Melford, kierownik ds. sytuacji kryzysowych w hrabstwie Gila, ogłosił, że ciała dwóch osób znaleziono w Globe w pojeździe, a kolejną osobę w zbiorniku powodziowym. Władze nadal poszukują osób, które mogły zaginąć w powodzi.

- Obecnie prowadzimy zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczo-ratowniczą - mówił Melford. - W centrum Globe wszędzie leżą zbiorniki z propanem - relacjonował, dodając, że na miejsce zdarzenia wysłano ekipę ratowników zajmujących się materiałami niebezpiecznymi. - Na szczęście żaden ze zbiorników nie zapalił się ani nie wybuchł - dodał.

Zbiorniki z gazem porozrzucane po mieście

"Była to niezwykle intensywna ulewa w bardzo krótkim czasie"

Obszar ten doświadczył już powodzi w 2021 roku po pożarze lasu, ale wtedy sytuacja nie wyglądała tak źle jak teraz. Miasto znajduje się w pobliżu kanionów, które mogą bardzo szybko sprowadzać wodę z gór na niżej położone tereny.

- Była to niezwykle intensywna ulewa w bardzo krótkim czasie - mówił Melford.

Potoki błota i wody płynące ulicami miasta Miami (Arizona)

Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych pokazują pojazdy porywane w Globe przez rwącą, błotnistą wodę i porozrzucane po mieście zbiorniki z propanem.

W sobotę zalane zostało też inne miasteczko górnicze - Miami. Lokalne władze nie zgłosiły jednak ofiar ani zaginięć. Ok. 20 turystów zostało ewakuowanych z rezerwatu Havasupai, popularnego regionu leżącego w wąwozie Wielkiego Kanionu.

Samochody pływają w wodzie na ulicach miasta Globe