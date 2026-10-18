Trójmiasto Wypadek szybowca w Pruszczu Gdańskim. Pilot nie żyje Oprac. Kuba Koprzywa |

Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku

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Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że w sobotę około godziny 17.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku szybowca na terenie aeroklubu w Pruszczu Gdańskim.

Wypadek szybowca w pobliżu Pruszcza Gdańskiego Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

- Według zgłoszenia maszyna spadła z wysokości około 50 metrów - przekazał.

Katastrofa szybowca, pilot nie żyje

Westrych powiedział, że "po wydobyciu pilota z wraku podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową". - Niestety, pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon - poinformował.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.