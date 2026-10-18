Wypadek szybowca w Pruszczu Gdańskim. Pilot nie żyje
Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że w sobotę około godziny 17.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku szybowca na terenie aeroklubu w Pruszczu Gdańskim.
- Według zgłoszenia maszyna spadła z wysokości około 50 metrów - przekazał.
Katastrofa szybowca, pilot nie żyje
Westrych powiedział, że "po wydobyciu pilota z wraku podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową". - Niestety, pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon - poinformował.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.
Źródło: tvn24.pl