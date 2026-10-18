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Trójmiasto

Wypadek szybowca w Pruszczu Gdańskim. Pilot nie żyje

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Wypadek szybowca w pobliżu Pruszcza Gdańskiego
Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku 
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Na terenie aeroklubu w Pruszczu Gdańskim (pomorskie) doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła z wysokości kilkudziesięciu metrów. Pilot nie przeżył.

Młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że w sobotę około godziny 17.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku szybowca na terenie aeroklubu w Pruszczu Gdańskim.

Wypadek szybowca w pobliżu Pruszcza Gdańskiego
Wypadek szybowca w pobliżu Pruszcza Gdańskiego
Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku 

- Według zgłoszenia maszyna spadła z wysokości około 50 metrów - przekazał.

Katastrofa szybowca, pilot nie żyje

Westrych powiedział, że "po wydobyciu pilota z wraku podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową". - Niestety, pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon - poinformował.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SzybowiecWypadekPruszcz Gdański
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