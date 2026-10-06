Trójmiasto Wyjął broń i oddał dwa strzały, odpowie za usiłowanie zabójstwa Oprac. Natalia Grzybowska |

Trwa śledztwo w sprawie zdarzenia w Gdańsku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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33-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany w związku z postrzeleniem 29-latka przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa i nielegalne posiadanie broni palnej.

Do zdarzenia doszło 25 września po godzinie 23. 29-latek został postrzelony w brzuch i doznał ciężkich obrażeń narządów wewnętrznych, zagrażających jego życiu. Podejrzany nie przyznał się do winy.

Mężczyzna podejrzewany o postrzelenie 29-latka na policję zgłosił się 28 września. Przyszedł wraz z adwokatem i został zatrzymany.

Dwa dni później 33-latek został doprowadzony do prokuratury. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nielegalnego posiadania broni palnej. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd uwzględnił wniosek.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet dożywocie. Za nielegalne posiadanie broni palnej grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

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Mężczyzna wyjął broń i oddał dwa strzały

Według ustaleń śledczych 25 września około godziny 23 przed blokiem przy ulicy Ogarnej znajdowała się grupa pięciu osób. Podszedł do nich mężczyzna, który zaczął się przyglądać grupie i pytać, czy dochodzi do przemocy. Osoby stojące przed budynkiem kilkakrotnie zapewniły go, że wszystko jest w porządku.

Mężczyzna stanął około dwóch metrów od grupy i nadal się jej przyglądał. Wtedy 29-latek zaczął iść w jego kierunku. Mężczyzna zaczął się cofać, a w pewnym momencie potknął się i przewrócił.

Po chwili wstał, wyjął broń i najpierw oddał strzał w górę. Następnie strzelił 29-latkowi w brzuch i oddalił się z miejsca zdarzenia.

W wyniku postrzału 29-latek doznał ciężkich obrażeń, które spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu.

Źródło: Google Maps