Pomorze Była na 50 kilometrach plaż, zebrali już ponad dwie tony Oprac. Natalia Grzybowska |

2,1 tony zanieczyszczonego materiału zebrano z plaż w rejonie Ustki Źródło wideo: Urząd Morski w Słupsku Źródło zdj. gł.: Urząd Morski w Słupsku

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Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku zebrali z plaż na terenie gminy Ustka i miasta Ustka już około 2,1 tony zanieczyszczonego materiału. To efekt prowadzonych tam prac związanych z usuwaniem substancji ropopochodnej, którą wcześniej Bałtyk wyrzucił na brzeg. Zebrany materiał obejmuje samą substancję, a także piasek i inne pozostałości.

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Prace prowadzono na odcinkach wybrzeża obejmujących między innymi plaże w Rowach, Dębinie, Poddąbiu, Orzechowie, Przewłoce i Ustce. Oczyszczany obszar rozciągał się od granicy Słowińskiego Parku Narodowego do granicy Centralnego Poligonu Sił Powietrznych.

Do usuwania zanieczyszczenia wykorzystywano łopaty, grabie i sita. Pozwalały one oddzielać drobne frakcje substancji od piasku. Ze względu na charakter zanieczyszczenia oczyszczanie powierzchni plaży wymagało dokładnej, w dużej mierze ręcznej pracy.

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Nie wszędzie udało się usunąć zanieczyszczenie

Obecnie wolny od zanieczyszczeń jest odcinek od granicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym do jednego z wejść na plażę. Oczyszczony został także kolejny odcinek, od następnego wejścia w kierunku granicy z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych.

Pomiędzy oczyszczonymi fragmentami mogą występować niewielkie pozostałości zanieczyszczenia. Całkowite ich usunięcie jest utrudnione ze względu na wąską i kamienistą plażę.

Pozostałości substancji mogą występować również na odcinku od III mola do granicy z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych. Ten fragment został już oczyszczony, jednak ze względu na stwierdzone pozostałości wymaga ponownego sprawdzenia i przeprowadzenia prac uzupełniających.

Urząd Morski w Słupsku będzie nadal monitorował wskazane odcinki plaży. W razie potrzeby prowadzone będą tam dodatkowe prace.

Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Trudno będzie powiązać jednostkę z zanieczyszczeniem

Trwa postępowanie mające ustalić, skąd substancja ropopochodna znalazła się w morzu i kto odpowiada za jej pojawienie się na plażach. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia dotyczące konkretnej jednostki, która mogła zachować się niezgodnie z prawem na morzu. Jednym z rozważanych scenariuszy jest czyszczenie zbiorników jednostki pływającej, w wyniku którego mogło dojść do zanieczyszczenia morza.

Z jednostki, której dotyczą podejrzenia, pobrano próbki. Dyrektorka Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska zaznaczyła jednak, że mało prawdopodobne jest dopasowanie ich do próbek zebranych na plaży. Jak oceniła, postępowanie może więc zakończyć się bez ustalenia sprawcy.