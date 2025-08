Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

TOP of the TOP Sopot Festival. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem Źródło: TVN24

Gościem niedzielnego programu "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 był piosenkarz Andrzej Rybiński, który już 18 sierpnia wystąpi na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Artysta zaśpiewa pierwszego wieczoru, który upłynie pod hasłem “Gorączka Sopockiej Nocy”.

Jak przekonują organizatorzy, "będzie to okazja do powrotu wspomnieniami do najlepszych dekad muzyki, ale też do celebracji wielkiej tradycji, którą niesie ze sobą legenda Opery Leśnej".

Andrzej Rybiński jest obecny na scenie od 55 lat.

- Zawsze jestem utożsamiany z piosenką "Nie liczę godzin i lat", ale w tym roku będę śpiewał w Sopocie inną fajną piosenkę: "Nie płacz maleńka, szkoda łez", czyli "Pocieszankę". Ciekawy jestem, jak będzie. Gdy tylko zaczynam śpiewać "Nie liczę godzin i lat", to wszyscy szybko go rozpoznają i chcą go ze mną śpiewać. Mam nadzieję, że z "Pocieszanką" będzie podobnie - powiedział.

Zapytany o to, jak czuje się z tym, że publiczność oczekuje śpiewania od niego wciąż tego samego utworu odparł, że "jest szczęśliwy, że ma taką piosenkę, z którą go wszyscy utożsamiają".

- Jestem wdzięczny losowi, że mam tę piosenkę, ale faktycznie jest tych utworów jeszcze dużo więcej i będę je śpiewał - podkreślił.

Cztery dni muzycznego święta

Przez cztery dni, od 18 do 21 sierpnia, na scenie Opery Leśnej pojawi się plejada gwiazd - od legend polskiej estrady po młodych artystów walczących o Bursztynowego Słowika.

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

