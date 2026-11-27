Trójmiasto Ukradli cztery beczki po piwie. Z łupem "uciekali" pociągiem Damian Nowicki |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Policja Pomorska

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do kradzieży doszło 4 listopada na terenie Sopotu. Z zaplecza jednego z lokali gastronomicznych zniknęły cztery kegi po piwie. Pracujący nad sprawą kryminalni potwierdzili tożsamość dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w przestępstwie, a następnie ustalili, gdzie przebywają.

Sopoccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli 4 kegi po piwie, łup przewieźli pociągiem SKM Źródło zdjęcia: Policja Pomorska

Trzy tygodnie później, w środę 25 listopada policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Krakowa i 44-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Sprawcy przetransportowali skradzione przedmioty korzystając z pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Mężczyźni zostali przewiezieni na sopocką komendę policji, gdzie przedstawiono im zarzuty kradzieży. Przyznali się do winy i powiedzieli, że sprzedali beczki w skupie złomu za 80 złotych.