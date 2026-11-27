Ukradli cztery beczki po piwie. Z łupem "uciekali" pociągiem
Do kradzieży doszło 4 listopada na terenie Sopotu. Z zaplecza jednego z lokali gastronomicznych zniknęły cztery kegi po piwie. Pracujący nad sprawą kryminalni potwierdzili tożsamość dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w przestępstwie, a następnie ustalili, gdzie przebywają.
Trzy tygodnie później, w środę 25 listopada policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Krakowa i 44-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Sprawcy przetransportowali skradzione przedmioty korzystając z pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.
Mężczyźni zostali przewiezieni na sopocką komendę policji, gdzie przedstawiono im zarzuty kradzieży. Przyznali się do winy i powiedzieli, że sprzedali beczki w skupie złomu za 80 złotych.
Źródło: tvn24.pl
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