Popychała i wyzywała swoją matkę. Musi się wyprowadzić i ma zakaz zbliżania się

Do zdarzenia doszło w Sopocie. 74-letnia kobieta zadzwoniła we wtorek pod numer alarmowy i zgłosiła, że jest popychana przez swoją 44-letnią córkę.

- Dzielnicowy rejonu, po ocenie sytuacji w rodzinie, wydał wobec 44-letniej kobiety nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni, zakaz zbliżania się do matki na odległość nie mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią - dodała Rekowska.

Policja może nakazać opuszczenie mieszkania

Zgodnie z ustawą antyprzemocową, która zaczęła obowiązywać od listopada 2020 roku , sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu; • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków). Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz, przysługuje prawo: • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych; • jednorazowej możliwości zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie; • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu. Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz, będzie dodatkowo zobowiązana: • do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu, • w miarę możliwości numeru telefonu, • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.