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Trójmiasto

50-latka zginęła w wypadku. Kara łagodna, bo sprawca "jest u progu życia"

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Dominik M. został skazany
Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa
Źródło wideo: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
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Młody kierowca przekroczył prędkość, stracił panowanie nad kierownicą i zderzył się czołowo z samochodem kierowanym przez 50-latkę. Kobieta zmarła. Teraz Dominik M. został skazany, do więzienia nie trafi.

Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał 19-letniego Dominika M. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Mężczyzna odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w marcu tego roku na drodze wojewódzkiej nr 216 w Chałupach na Półwyspie Helskim na trasie Hel - Władysławowo.

Dominik M. został skazany
Dominik M. został skazany
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Zginęła kobieta

Zdaniem prokuratury mężczyzna naruszył przepisy, przekraczając prędkość o około 18 km/h, i nieumyślnie utracił kontrolę nad prowadzonym Mercedesem Sprinterem, zjechał na przeciwny pas i zderzył się z Volkswagenem Golfem kierowanym przez 50-letnią pokrzywdzoną. Wskutek zderzenia kobieta zmarła.

Sąd w środę uznał winę młodego mężczyzny i skazał go na rok pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na trzy lata. Zdecydował też o dozorze kuratora, orzekł 4 tysiące złotych grzywny i zdecydował o środku karnym - zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na pięć lat.

Sprawca "jest u progu życia"

Sąd zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych, ale zasądził od niego 7,8 tysiąca złotych dla oskarżyciela posiłkowego - męża poszkodowanej - tytułem wydatków poniesionych na pełnomocnika z wyboru.

- Po przeprowadzeniu przewodu sądowego sąd doszedł do przekonania, że sprawstwo oskarżonego i jego wina nie budzą wątpliwości - uzasadniał sędzia Piotr Rybicki i dodał, że oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu.

Dominik M. został skazany
Dominik M. został skazany
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Sąd zaznaczył, odnosząc się do wysokości kary, że oskarżony jest u progu swojego życia, jest sprawcą młodocianym, ma dobrą opinię w społeczności lokalnej i wyraził szczerą skruchę i żal, dlatego zdecydował, że zasługuje na szansę w postaci warunkowego zawieszenia kary na okres próby trzech lat.

Zdaniem sądu na obecnym etapie nie zachodzi konieczność bezwzględnego izolowania oskarżonego. Wyrok jest nieprawomocny.

Grupy Speed na drogach. Pięć tysięcy policjantów uczestniczyło w akcji przeciwko piratom drogowym
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Źródło: PAP
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Tagi:
WypadkiProkuraturaSądWyroki sądowe w Polsce
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