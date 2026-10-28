50-latka zginęła w wypadku. Kara łagodna, bo sprawca "jest u progu życia"
Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał 19-letniego Dominika M. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.
Mężczyzna odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w marcu tego roku na drodze wojewódzkiej nr 216 w Chałupach na Półwyspie Helskim na trasie Hel - Władysławowo.
Zginęła kobieta
Zdaniem prokuratury mężczyzna naruszył przepisy, przekraczając prędkość o około 18 km/h, i nieumyślnie utracił kontrolę nad prowadzonym Mercedesem Sprinterem, zjechał na przeciwny pas i zderzył się z Volkswagenem Golfem kierowanym przez 50-letnią pokrzywdzoną. Wskutek zderzenia kobieta zmarła.
Sąd w środę uznał winę młodego mężczyzny i skazał go na rok pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na trzy lata. Zdecydował też o dozorze kuratora, orzekł 4 tysiące złotych grzywny i zdecydował o środku karnym - zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na pięć lat.
Sprawca "jest u progu życia"
Sąd zwolnił oskarżonego z kosztów sądowych, ale zasądził od niego 7,8 tysiąca złotych dla oskarżyciela posiłkowego - męża poszkodowanej - tytułem wydatków poniesionych na pełnomocnika z wyboru.
- Po przeprowadzeniu przewodu sądowego sąd doszedł do przekonania, że sprawstwo oskarżonego i jego wina nie budzą wątpliwości - uzasadniał sędzia Piotr Rybicki i dodał, że oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu.
Sąd zaznaczył, odnosząc się do wysokości kary, że oskarżony jest u progu swojego życia, jest sprawcą młodocianym, ma dobrą opinię w społeczności lokalnej i wyraził szczerą skruchę i żal, dlatego zdecydował, że zasługuje na szansę w postaci warunkowego zawieszenia kary na okres próby trzech lat.
Zdaniem sądu na obecnym etapie nie zachodzi konieczność bezwzględnego izolowania oskarżonego. Wyrok jest nieprawomocny.