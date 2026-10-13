Trójmiasto Pożar w budynku wielorodzinnym w Słupsku. Nie żyje starsza kobieta Oprac. Natalia Grzybowska |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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W poniedziałek około godziny 14.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wandy w Słupsku (Pomorskie). Ogień pojawił się w pomieszczeniu kuchennym jednego z mieszkań.

Z mieszkania ewakuowano nieprzytomną kobietę, którą przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Mimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować. Jak przekazał kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, kobieta miała 92 lata.

Pozostali mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb.

Pożar szybko opanowano i ugaszono. W akcji uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej.

Przyczynę pożaru ustali biegły

Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać prokuratura oraz biegły z zakresu pożarnictwa.

Źródło: Google Maps