Pożar w budynku wielorodzinnym w Słupsku. Nie żyje starsza kobieta
W poniedziałek około godziny 14.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wandy w Słupsku (Pomorskie). Ogień pojawił się w pomieszczeniu kuchennym jednego z mieszkań.
Z mieszkania ewakuowano nieprzytomną kobietę, którą przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Mimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować. Jak przekazał kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, kobieta miała 92 lata.
Pozostali mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb.
Pożar szybko opanowano i ugaszono. W akcji uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej.
Przyczynę pożaru ustali biegły
Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać prokuratura oraz biegły z zakresu pożarnictwa.