Pijani wpadli do rowów. Jeden miał "tylko" 1,7 promila, a drugi blisko cztery
15 października na terenie powiatu puckiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Pierwsze miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 218 w kierunku Tyłowa. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Badanie wykazało u kierującego około 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Drugie, podobne zdarzenie miało miejsce na drodze w kierunku Tupadeł. Świadek powiadomił służby o samochodzie w rowie i kierowcy próbującym się z niego wydostać. Gdy w końcu kierowcy się udało, próbował uciec - świadek podążył za nim aż do czasu przyjazdu policjantów. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego około 3,8 promila alkoholu w organizmie.
Elektronicznie zatrzymano prawo jazdy obu nietrzeźwym kierowcom, ich samochody zostały zabezpieczone. Gdy kierowcy wytrzeźwili, usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności.