Trójmiasto Pijani wpadli do rowów. Jeden miał "tylko" 1,7 promila, a drugi blisko cztery Damian Nowicki |

Korneluk o zmianach w kodeksie drogowym: znakomity pomysł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Pucku

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15 października na terenie powiatu puckiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących. Pierwsze miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 218 w kierunku Tyłowa. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Badanie wykazało u kierującego około 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Drugie, podobne zdarzenie miało miejsce na drodze w kierunku Tupadeł. Świadek powiadomił służby o samochodzie w rowie i kierowcy próbującym się z niego wydostać. Gdy w końcu kierowcy się udało, próbował uciec - świadek podążył za nim aż do czasu przyjazdu policjantów. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego około 3,8 promila alkoholu w organizmie.

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Elektronicznie zatrzymano prawo jazdy obu nietrzeźwym kierowcom, ich samochody zostały zabezpieczone. Gdy kierowcy wytrzeźwili, usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności.