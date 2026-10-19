Trójmiasto Przyjechała do Sopotu, ale nie wiedziała, skąd ani dokąd jedzie. Interweniowała policja Natalia Grzybowska |

Przyjechała do Sopotu, ale nie wiedziała, skąd ani dokąd jedzie. Interweniowała policja Źródło wideo: KMP Sopot Źródło zdj. gł.: KMP Sopot

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotni wieczór, 17 października, sopoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o starszej kobiecie, która sprawiała wrażenie zagubionej na dworcu kolejowym. Na miejsce skierowano patrol. Funkcjonariusze zastali 72-latkę, która wysiadła z pociągu dalekobieżnego, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego znalazła się w Sopocie. Nie wiedziała również, skąd przyjechała ani dokąd miała się udać.

72-latka potrzebowała pomocy. Znalazła ją na dworcu Źródło zdjęcia: KMP Sopot

Policjanci zaopiekowali się seniorką i zaprosili ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać i poczuć bezpiecznie. Kobietę zbadał ratownik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie.

Nie wiedziała, skąd przyjechała. Policjanci zaopiekowali się 72-latką Źródło zdjęcia: KMP Sopot

Funkcjonariusze ustalili, że 72-latka mieszka w Iławie. Skontaktowali się z jej bliskimi, a następnie pozostali z kobietą do czasu przyjazdu krewnych, którzy zabrali ją do domu.

Policja przypomina, jak reagować

Policja przypomina, by zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Niepokój powinny wzbudzić między innymi trudności z określeniem miejsca pobytu, wielokrotne pytanie o tę samą drogę, bezradność na przystanku lub dworcu czy nieadekwatny do pogody ubiór.

W takiej sytuacji warto spokojnie zapytać, czy dana osoba potrzebuje wsparcia. Jeśli nie potrafi określić, gdzie się znajduje, ani skontaktować z bliskimi, nie należy pozostawiać jej samej. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, podać lokalizację i opisać sytuację. Policjanci apelują również o zainteresowanie osobami z najbliższego otoczenia, u których pojawiają się powtarzające się problemy z pamięcią lub orientacją.