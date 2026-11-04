Trójmiasto Zbierali na nowy sprzęt, ktoś ukradł strażakom butelki kaucyjne Oprac. Michał Malinowski |

Rok systemu kaucyjnego w Polsce. Cezary Królak: Polacy zwrócili 5 miliardów opakowań Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek wieczorem strażacy z Mikoszewa poinformowali w mediach społecznościowych o kradzieży około 1600 sztuk puszek i butelek objętych systemem kaucyjnym. Ich wartość oszacowali na około 800 złotych. Pieniądze z ich sprzedaży miały zostać przeznaczone na zakup sprzętu.

"Zbieraliśmy je z myślą o naszej jednostce, a uzyskane środki miały zostać przeznaczone na jej potrzeby i dalszy rozwój. Tym bardziej jest to dla nas przykre, że jesteśmy obecnie na etapie finalizacji dużego projektu, którego celem jest zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr dla naszej jednostki. Aż 60 procent kosztów zakupu pojazdu planujemy pokryć ze środków własnych, dlatego każda zebrana złotówka ma dla nas ogromne znaczenie" - napisali strażacy.

Nie zamierzają się poddawać

W dalszej części poinformowali, że nie zamierzają się poddawać i dalej będą walczyć o fundusze. "Wciąż brakuje nam części potrzebnych środków, a takie sytuacje niestety dodatkowo oddalają nas od realizacji tego celu. Mimo wszystko nie zamierzamy się poddawać!" - przekazali.

Zaapelowali do mieszkańców o pomoc. "Apelujemy do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat kradzieży, o kontakt z naszą jednostką" - dodali we wpisie ochotnicy z Mikoszewa.

Kradzież rzeczy (w tym opakowań kaucyjnych) o wartości ponad 800 złotych to przestępstwo zagrozone karą do pięciu lat więzienia.

To nie był pierwszy taki przypadek

We wrześniu tego roku butelki kaucyjne skradziono też ochotnikom z OSP Żabce w gminie Międzyrzec Podlaski (Lubelskie).

Prowadzą oni akcję pod nazwą "Operacja 4 miliony". Oni też zbierają na nowy samochodu dla jednostki, a opakowania kaucyjne są jedną z form zdobycia pieniędzy. Chcą zebrać cztery miliony butelek i puszek. Trzy dni temu poinformowali, że mają ich już ponad 250 tysięcy.