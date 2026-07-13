72-latek zginął pod kołami ciężarówki
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- 72-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lęborskiego, został potrącony przez pojazd ciężarowy marki Renault z naczepą - podała aspirant sztabowy Marta Szałkowska, oficer prasowy policji w Lęborku.
Mimo reanimacji 72-latek zmarł na miejscu.
Za kierownicą ciężarówki siedział 62-letni mężczyzna. Był trzeźwy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
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Źródło: tvn24.pl