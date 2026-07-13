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Trójmiasto

72-latek zginął pod kołami ciężarówki

|
Wypadek w Lęborku
Do zdarzenia doszło w Lęborku
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Lębork112
W Lęborku pod kołami ciężarówki zginął 72-letni mężczyzna. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13.30 na ulicy Krzywoustego.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informacje i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt24.

- 72-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lęborskiego, został potrącony przez pojazd ciężarowy marki Renault z naczepą - podała aspirant sztabowy Marta Szałkowska, oficer prasowy policji w Lęborku.

Mimo reanimacji 72-latek zmarł na miejscu.

Za kierownicą ciężarówki siedział 62-letni mężczyzna. Był trzeźwy.

Wypadek w Lęborku
Wypadek w Lęborku
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Lębork112

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

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pc
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaLębork
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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