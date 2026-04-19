Trójmiasto Wybuch gazu w kamperze, są ciężko ranni Oprac. Tomasz Mikulicz

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w Łebie lądował śmigłowiec LPR. Jak podaje młodszy brygadier Marcin Elwart, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lęborku, w niedzielę o godzinie 11.22 służby dostały zgłoszenie o wybuchu w kamperze.

- Do zdarzenia doszło na ul. Turystycznej. Na miejsce zostały skierowane cztery zastępy PSP z Lęborka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie – przekazuje strażak.

Doszło do wybuchu gazu

Wybuch instalacji gazowej

Dodaje, że poszkodowany został mężczyzna, który ma poparzenia twarzy oraz kobieta - jej oparzenia zostały ocenione na 50 procent ciała.

- Najprawdopodobniej doszło do wybuchu instalacji gazowej służącej do ogrzewania campera – zaznacza mł. bryg. Elwart.

Są w szpitalu

Na miejsce wysłano dwa zespoły pogotowia ratunkowego. Przed południem lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta i mężczyzna są w szpitalu.

- Mają po 50 lat. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia - mówi nam asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Zniszczone zostały szyby auta

