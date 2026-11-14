Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

"Kraków teraz WSB". Policja bada sprawę napisu przed gdańskim Uniwersytetem WSB Merito

|
"Kraków teraz WSB". Niepokojący napis przed Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku
Premier: dwie kobiety i mężczyzna martwi w domu zamachowca
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Dodaj do preferowanych źródeł w Google

Niespełna tydzień po zamachu w Krakowie na chodniku przed Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku pojawił się napis nawiązujący do ataku. Ktoś napisał na chodniku słowa: "Kraków teraz WSB". Sprawą zajęła się policja.

W piątek, 13 listopada, gdańscy policjanci odebrali zgłoszenie o napisie na chodniku przy ulicy Chopina, tuż przed bramą wejściową na teren Uniwersytetu WSB Merito. Ktoś napisał czerwoną farbą "Kraków teraz WSB". Odkrycia dokonał pracownik ochrony, który poinformował służby.

Napis przed Uniwersytetem w Gdańsku nawiązywał do zamachu w Krakowie. Policja bada sprawę
Napis przed Uniwersytetem w Gdańsku nawiązywał do zamachu w Krakowie. Policja bada sprawę
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

- Policjanci wykonali oględziny, a sam napis został już usunięty. Sprawą zajmują się kryminalni, którzy ustalają okoliczności zdarzenia, sprawdzają monitoring oraz rozmawiają z osobami, które mogą mieć przydatną dla sprawy wiedzę. Teren został objęty doraźnym nadzorem służby patrolowej - powiedział aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zamach w Krakowie

Treść napisu w Gdańsku odnosi się do tragicznych wydarzeń z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni zamachowiec wjechał wówczas samochodem w rejon rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek, a wcześniej w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi.

W pięciu krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 10 rannych, których stan jest stabilny. Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

"Nie potrafili wyjaśnić swojego zachowania"

W sumie policja zatrzymała 13 osób w związku z publikowaniem w sieci wpisów wychwalających sprawcę strzelaniny w Krakowie lub sugerujących kolejne ataki. Internetowe publikacje po zamachu śledzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że wśród zatrzymanych są osoby od 15. do 68. roku życia. Poza jednym obywatelem Ukrainy wszyscy są obywatelami Polski. Zatrzymani zostali podczas kilku akcji policji na terenie całego kraju, m.in. w Elblągu i Szczecinie.

- (…) Często te wpisy także sugerowały, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały dezinformacje, fale paniki – wskazywał rzecznik.

Według jego informacji większość tych osób nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania albo stwierdzała, że było głupie. Zaznaczył, że zatrzymani usłyszeli, bądź usłyszą różne zarzuty, w zależności od wpisu.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkraińcyZamach w KrakowiePolicja
Czytaj także:
Robert Lewandowski w meczu Polska - Rumunia w Lidze Narodów
Po zwycięstwo, jak w Warszawie! Odmłodzona Polska rusza na Rumunię
RELACJA
Nawrocki
Kolejne weto prezydenta. Profesor Zoll: prezydent chce się stać trzecią izbą parlamentu
Polska
imageTitle
Przed meczem uczczą pamięć ofiar zamachu w Krakowie. Jest zgoda UEFA
EUROSPORT
20261112cslg0042
Odważne wybory Urbana. Debiutant w pierwszym składzie
EUROSPORT
Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa
Zderzenie dwóch samochodów, dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tu może być niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Wyjątkowy hołd. Tak Portugalczycy uhonorują Ronaldo
EUROSPORT
Pogrzeb ofiary zamachu
"Ten ból jest bólem nas wszystkich". Pochowali ofiary zamachu
Kraków
Samoloty na płycie lotniska Harry Reid International Airport w Las Vegas
Paraliż lotniczy w USA. Podano prawdopodobną przyczynę
Świat
imageTitle
Brazylia grała przeciwko sędziemu. Ten wyrzucił z boiska kapitana i trenera
EUROSPORT
1 godz 10 min
Szczerek, Skrzywanek i Jacoń
"To jakby ktoś mi na rogu łazienki i korytarza zrobił coś takiego"
Piotr Jacoń. Bez polityki
imageTitle
Poważne oskarżenia wobec Sabalenki. Miała obrażać Ukraińców
EUROSPORT
imageTitle
Zverev powiedział o jedno zdanie za dużo. Doczekał się pozwu
EUROSPORT
Donald Trump na lotnisku
Biały Dom: Trump spotka się z Xi i Putinem. Kreml potwierdza
Świat
Jesień, deszcz, opady
Nadciągają deszczowe chmury. Temperaturę obniżać ma wiatr
METEO
imageTitle
Polki w ścisłej czołówce. Znakomity prognostyk przed startem sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Polska debiutantka znów zaskoczyła w Pucharze Świata
EUROSPORT
Problemy zdrowotnie nie ominęły i Anny Matuszewicz
"Okresu nie miałam w zasadzie przez dwa lata". O tym nie opowiada się na podium
Rafał Kazimierczak
W miejscowości Capitola w Kalifornii trwają przygotowania przed burzą
Idzie do nich seria burz. Może przynieść 15-metrowe fale
METEO
Wołodymyr Zełenski
Kolejny dzień zakłóceń systemu Starshield. Zełenski o "masowym zjawisku"
Świat
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Uczyli się tu Broniewski i Tony Halik. Ma ponad 100 lat i właśnie przeszła remont
WARSZAWA
imageTitle
Zapadła decyzja w sprawie tragicznego zderzenia na boisku. "Najwyższa kara"
EUROSPORT
Meta Platforms
Meta zaglądała do galerii użytkowników. Zapłaci wysoką karę
BIZNES
Donald Tusk
Premier ostro po wecie. Pisze o hejterach, trollach i pedofilach
Polska
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, bo nie chciała mu sprzedać alkoholu
WARSZAWA
imageTitle
W takim składzie Polacy rozpoczną Puchar Świata w skokach
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona chce dopiąć wielki projekt. Finansowanie już zapewnione
EUROSPORT
imageTitle
Niemka triumfuje w Levi. Pierwsze koty za płoty Sawickiej
EUROSPORT
imageTitle
Nie było czego zbierać. Spurs śrubują niesamowitą serię
EUROSPORT
Xi Jinping i Donald Trump
Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Tego tematu nie będzie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica