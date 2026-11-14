Trójmiasto "Kraków teraz WSB". Policja bada sprawę napisu przed gdańskim Uniwersytetem WSB Merito Damian Nowicki |

Premier: dwie kobiety i mężczyzna martwi w domu zamachowca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Niespełna tydzień po zamachu w Krakowie na chodniku przed Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku pojawił się napis nawiązujący do ataku. Ktoś napisał na chodniku słowa: "Kraków teraz WSB". Sprawą zajęła się policja.

W piątek, 13 listopada, gdańscy policjanci odebrali zgłoszenie o napisie na chodniku przy ulicy Chopina, tuż przed bramą wejściową na teren Uniwersytetu WSB Merito. Ktoś napisał czerwoną farbą "Kraków teraz WSB". Odkrycia dokonał pracownik ochrony, który poinformował służby.

Napis przed Uniwersytetem w Gdańsku nawiązywał do zamachu w Krakowie. Policja bada sprawę Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

- Policjanci wykonali oględziny, a sam napis został już usunięty. Sprawą zajmują się kryminalni, którzy ustalają okoliczności zdarzenia, sprawdzają monitoring oraz rozmawiają z osobami, które mogą mieć przydatną dla sprawy wiedzę. Teren został objęty doraźnym nadzorem służby patrolowej - powiedział aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zamach w Krakowie

Treść napisu w Gdańsku odnosi się do tragicznych wydarzeń z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni zamachowiec wjechał wówczas samochodem w rejon rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek, a wcześniej w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi.

W pięciu krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 10 rannych, których stan jest stabilny. Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

"Nie potrafili wyjaśnić swojego zachowania"

W sumie policja zatrzymała 13 osób w związku z publikowaniem w sieci wpisów wychwalających sprawcę strzelaniny w Krakowie lub sugerujących kolejne ataki. Internetowe publikacje po zamachu śledzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że wśród zatrzymanych są osoby od 15. do 68. roku życia. Poza jednym obywatelem Ukrainy wszyscy są obywatelami Polski. Zatrzymani zostali podczas kilku akcji policji na terenie całego kraju, m.in. w Elblągu i Szczecinie.

- (…) Często te wpisy także sugerowały, że może dojść do innych tego typu zdarzeń, także w Warszawie 11 listopada. Wprowadzały nie tylko opinię publiczną w błąd, ale wręcz wywoływały dezinformacje, fale paniki – wskazywał rzecznik.

Według jego informacji większość tych osób nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania albo stwierdzała, że było głupie. Zaznaczył, że zatrzymani usłyszeli, bądź usłyszą różne zarzuty, w zależności od wpisu.