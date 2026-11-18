22-latek z zarzutem. Próbował włamać się do kościoła
Do zdarzenia doszło we wtorek 17 listopada w Kościerzynie. Około godziny 15.30 policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który w pośpiechu wybiegł z kościoła. To wzbudziło ich podejrzenia.
W trakcie interwencji do mundurowych podszedł inny mężczyzna, który poinformował, że chwilę wcześniej zauważony 22-latek próbował włamać się do znajdującej się w kościele skarbonki.
Kościerzyna. Próbował się włamać do kościoła
Policjanci zatrzymali podejrzanego, a na miejscu przeprowadzili czynności wyjaśnające. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, natomiast funkcjonariusze przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy potwierdził, że 22-latek próbował dokonać kradzieży z włamaniem.
- Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Dobrowolnie poddał się karze roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat - poinformował aspirant sztabowy Piotr Kwidziński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie.