Dziecko znalazło szkielet w pustostanie

W jednym z kartuskich pustostanów, podczas zabawy, dziecko odkryło szkielet. Szczątki zostały zabezpieczone przez policję do dalszych badań. Na razie nie da się określić nawet płci zmarłej osoby.

Do niecodziennego odkrycia doszło w niedzielne popołudnie na osiedlu Wybickiego w Kartuzach. Dziecko, które bawiło się w pustostanie, natknęło się na szkielet. Jego ojciec zgłosił sprawę policji.

Badania pomogą ustalić personalia

Policja, we współpracy z prokuraturą, prowadzi śledztwo jak doszło do tragedii i czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie.