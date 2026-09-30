Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ktoś okradł sportowców. Stracili sprzęt i klubowe gadżety

|
Włamanie do kontenerów klubu sportowego. Zniknął sprzęt i gadżety
Włamanie do kontenerów Styny Godziszewo
Źródło wideo: Styna Godziszewo
Źródło zdj. gł.: LZS STYNA Godziszewo
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ktoś włamał się do kontenerów Styny Godziszewo, zginęły klubowe gadżety i niezbędny sprzęt. Część rzeczy znaleziono między Szczodrowem a Przerębską Hutą. Sprawę bada policja.

W nocy z 27 na 28 września ktoś włamał się do kontenerów klubu sportowego LZS Styna Godziszewo. Złodzieje wyłamali zabezpieczenia i zabrali sprzęt wykorzystywany przez klub oraz dużą ilość klubowych gadżetów i odzieży.

Włamanie do kontenerów LZS STYNA Godziszewo
Włamanie do kontenerów LZS STYNA Godziszewo
Źródło zdjęcia: LZS STYNA Godziszewo
Złodzieje wyłamali zabezpieczenie kontenera
Złodzieje wyłamali zabezpieczenie kontenera
Źródło zdjęcia: LZS STYNA Godziszewo

O sprawie klub poinformował w swoich mediach społecznościowych. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, skradziono między innymi wykaszarkę Husqvarna, wkrętarkę Makita oraz zestawy bitów firmy DeWalt. Z kontenerów zniknęły również klubowe gadżety i odzież, w tym czapki z daszkiem, skarpetki Adidasa, białe skarpetki z logo Styny, getry sportowe, bawełniane bluzy oraz inne rzeczy w barwach Styny Godziszewo.

Klub podkreśla, że kradzież jest dużym obciążeniem organizacyjnym i finansowym.

Sprawę bada policja

- Prowadzimy szeroko zakrojone czynności w celu ustalenia sprawcy bądź sprawców tego zdarzenia. Mundurowi pracują nad pozyskaniem nagrań z monitoringów, ale był to taki teren, na którym kamer za bardzo nie ma - mówi aspirant sztabowy Karolina Przybyłowicz z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Skradzione rzeczy mogą trafić do sprzedaży

Styna Godziszewo zwróciła się z apelem do osób, które mogły znajdować się w pobliżu obiektu w czasie, gdy mogło dojść do włamania. Klub prosi o kontakt każdego, kto przejeżdżał w okolicy, spacerował w pobliżu lub zauważył coś nietypowego. Pomocne mogą być nagrania z monitoringu prywatnych posesji, kamer samochodowych i wideorejestratorów, szczególnie z rejonu między Szczodrowem a Przerębską Hutą, gdzie natrafiono na niewielką ilość klubowych gadżetów.

Klub prosi również o zwracanie uwagi na osoby oferujące większe ilości klubowych gadżetów, odzieży lub sprzętu na portalach ogłoszeniowych, grupach sprzedażowych i Marketplace.

- Jeżeli ktoś zauważy skradzione rzeczy wystawione na sprzedaż, prosimy nie podejmować samodzielnych działań wobec sprzedającego - zaapelował klub, prosząc jednocześnie o wykonanie zrzutu ekranu ogłoszenia i przekazanie informacji pod numer 501 980 506 lub policji.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
kradzieżPolicjaPomorze
Czytaj także:
imageTitle
Udany powrót Djokovicia. Fani czekali 11 lat
EUROSPORT
shutterstock_712673185
Eutanazja dwuletniego dziecka w Holandii. Jak uzasadniono decyzję?
Świat
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Uszkodzony światłowód, kilkadziesiąt odwołanych i opóźnionych pociągów
WARSZAWA
Coraz częstsze są zachorowania na nowotwory u młodych osób
Ważna zmiana dla pacjentów od 1 października. Jakie korzyści daje e-DiLO?
Piotr Wójcik
3. Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy
"Przespali prawdziwy cios". Rozbito ramię rosyjskich kleszczy w Donbasie
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Zaatakował na terenie klasztoru, jedna osoba zginęła. Będzie ponowne badanie
Rzeszów
"Naiwny pacyfizm" księdza i atak Ukraińców na kościół? Co to za nagranie?
Homilia księdza i atak w świątyni. Po co zestawiono te nagrania
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2552757465
Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta
BIZNES
Kadr z filmu "Lalka" (reż. Maciej Kawalski)
"Lalka" także w internecie. Szefowa MEN o powstaniu nowej platformy
Kultura i styl
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
WARSZAWA
Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej. Działania pirotechników zakończone
Białystok
Marcin Romanowski, z tyłu z lewej jego adwokat Bartosz Lewandowski
List żelazny dla Romanowskiego. Ruch prokuratury
Polska
Żurek
Żurek reaguje na decyzję. Mówi o "osobie sądu"
Polska
22-latek w garażu produkował proch
300 gramów gotowego prochu w garażu. Mężczyzna z zarzutami
Opole
Przygotowania do zrzutów żywności w okupowanych Oleszkach (28.09)
Konfiskaty żywności i zaginięcia cywili. Sytuacja w okupowanych Oleszkach
Świat
imageTitle
Była wielkim talentem, przegrała z kontuzjami. Powiedziała "dość" w wieku 23 lat
EUROSPORT
więzienie
Wielka Brytania wypuszcza więźniów. Skazani Polacy wrócą "jako wolni ludzie"
Świat
Wypadek w Żywcu
Samochód wjechał w pieszych. Pięć osób rannych
Katowice
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Sądowy zakaz go nie powstrzymał. Kierowca Corvetty zatrzymany
WARSZAWA
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Mocna korekta. Zaskakujące dane z największej gospodarki świata
BIZNES
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
METEO
GettyImages-1168955529 (1) sponsor
AI zastępuje lekarza? Tu czai się dużo pułapek
Zdrowie
imageTitle
Chwalińska poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa"
62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych
WARSZAWA
Po 18 latach policjanci wskazali podejrzanego
Ślady z taśmy wskazały zabójcę. Wnuk ofiary zatrzymany po 18 latach
Poznań
Zohar Mamdani
"Stawienie czoła pladze antysemityzmu". Burmistrz Nowego Jorku przedstawił plan
Świat
Szkoła, w której doszło do zdarzenia
10-letnią Nikolę kolega ranił toporkiem. Jej rodzice o tym, co działo się tego dnia
Białystok
Skok o tyczce to konkurencja bardzo widowiskowa
FAŁSZMilion kary za łamanie "wytycznych o kadrowaniu kobiecej sylwetki"? Nic tu się nie zgadza
Szymon Rębowski
usa, ludzie, ulica
11 milionów osób może mieć problem. Czarne chmury nad rynkiem pracy
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna postrzelony w brzuch. Zatrzymanie
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica