Trójmiasto Ktoś okradł sportowców. Stracili sprzęt i klubowe gadżety Oprac. Natalia Grzybowska |

Włamanie do kontenerów Styny Godziszewo Źródło wideo: Styna Godziszewo Źródło zdj. gł.: LZS STYNA Godziszewo

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W nocy z 27 na 28 września ktoś włamał się do kontenerów klubu sportowego LZS Styna Godziszewo. Złodzieje wyłamali zabezpieczenia i zabrali sprzęt wykorzystywany przez klub oraz dużą ilość klubowych gadżetów i odzieży.

Włamanie do kontenerów LZS STYNA Godziszewo Źródło zdjęcia: LZS STYNA Godziszewo

Złodzieje wyłamali zabezpieczenie kontenera Źródło zdjęcia: LZS STYNA Godziszewo

O sprawie klub poinformował w swoich mediach społecznościowych. Jak przekazano w opublikowanym komunikacie, skradziono między innymi wykaszarkę Husqvarna, wkrętarkę Makita oraz zestawy bitów firmy DeWalt. Z kontenerów zniknęły również klubowe gadżety i odzież, w tym czapki z daszkiem, skarpetki Adidasa, białe skarpetki z logo Styny, getry sportowe, bawełniane bluzy oraz inne rzeczy w barwach Styny Godziszewo.

Klub podkreśla, że kradzież jest dużym obciążeniem organizacyjnym i finansowym.

Sprawę bada policja

- Prowadzimy szeroko zakrojone czynności w celu ustalenia sprawcy bądź sprawców tego zdarzenia. Mundurowi pracują nad pozyskaniem nagrań z monitoringów, ale był to taki teren, na którym kamer za bardzo nie ma - mówi aspirant sztabowy Karolina Przybyłowicz z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Skradzione rzeczy mogą trafić do sprzedaży

Styna Godziszewo zwróciła się z apelem do osób, które mogły znajdować się w pobliżu obiektu w czasie, gdy mogło dojść do włamania. Klub prosi o kontakt każdego, kto przejeżdżał w okolicy, spacerował w pobliżu lub zauważył coś nietypowego. Pomocne mogą być nagrania z monitoringu prywatnych posesji, kamer samochodowych i wideorejestratorów, szczególnie z rejonu między Szczodrowem a Przerębską Hutą, gdzie natrafiono na niewielką ilość klubowych gadżetów.

Klub prosi również o zwracanie uwagi na osoby oferujące większe ilości klubowych gadżetów, odzieży lub sprzętu na portalach ogłoszeniowych, grupach sprzedażowych i Marketplace.

- Jeżeli ktoś zauważy skradzione rzeczy wystawione na sprzedaż, prosimy nie podejmować samodzielnych działań wobec sprzedającego - zaapelował klub, prosząc jednocześnie o wykonanie zrzutu ekranu ogłoszenia i przekazanie informacji pod numer 501 980 506 lub policji.

Źródło: Google Maps