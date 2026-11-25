Zgłoszenie dotyczyło pożaru. Znaleźli kilogram narkotyków
Do zdarzenia doszło we wtorek. O godzinie 7.15 funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał wzniecić pożar w jednym z mieszkań przy ulicy Prostokątnej. Po przybyciu na miejsce mundurowi wyczuli zapach marihuany.
Pomimo wielokrotnych wezwań, mężczyzna nie otwierał drzwi, więc jeden z policjantów zdecydował się wejść do mieszkania przez okno kuchenne. W łazience zastał mężczyznę z porozrzucanymi wokół niego narkotykami. W pomieszczeniu widoczne były też czarne smugi, najprawdopodobniej ognia.
Znaleźli kilogram narkotyków
40-latek został zatrzymany, a oprócz marihuany funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu kokainę oraz amfetaminę. W sumie znaleziono blisko kilogram narkotyków, które zostały zarekwirowane i przekazane do badań.
Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu za to od roku do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 40-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.