Trójmiasto Zgłoszenie dotyczyło pożaru. Znaleźli kilogram narkotyków Damian Nowicki |

Policjanci pojechali w sprawie wzniecenia pożaru. Wrócili z zatrzymanym 40-latkiem i blisko kilogramem narkotyków Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Gdyni Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdyni

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Do zdarzenia doszło we wtorek. O godzinie 7.15 funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał wzniecić pożar w jednym z mieszkań przy ulicy Prostokątnej. Po przybyciu na miejsce mundurowi wyczuli zapach marihuany.

Pomimo wielokrotnych wezwań, mężczyzna nie otwierał drzwi, więc jeden z policjantów zdecydował się wejść do mieszkania przez okno kuchenne. W łazience zastał mężczyznę z porozrzucanymi wokół niego narkotykami. W pomieszczeniu widoczne były też czarne smugi, najprawdopodobniej ognia.

Znaleźli kilogram narkotyków

40-latek został zatrzymany, a oprócz marihuany funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu kokainę oraz amfetaminę. W sumie znaleziono blisko kilogram narkotyków, które zostały zarekwirowane i przekazane do badań.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu za to od roku do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 40-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Policjanci pojechali do pożaru, wrócili z blisko kilogramem narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdyni