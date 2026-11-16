Trójmiasto Awaria ciepłownicza w Gdyni. Kilka dzielnic bez ciepła Filip Czekała |

Gdynia. Awaria ciepłownicza, kilka dzielnic bez ciepła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do awarii dosżło około godziny 12. Od dostaw ciepła odcięte są Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack i Mały Kack.

- Są to odbiorcy zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej. Liczymy, że jest to około tysiąc punktów poboru, czyli kilka tysięcy mieszkańców - powiedziała na antenie TVN24 Iwona Kozłowska z Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Awarię zlokalizowano w pobliżu ulicy Wielkokackiej. - Na naszej komorze ciepłowniczej odkryliśmy przelewającą się wodę. W związku z tym wysłaliśmy ekipę, która obecnie lokalizuje miejsce awarii - podała.

Awaria ciepłownicza w Gdyni Źródło zdjęcia: OPEC

Awaria jest pod ziemią, nie jest widoczna. Po jej dokładnym zlokalizowaniu teren zostanie odgrodzony i przygotowany do naprawy.

- W międzyczasie odcięliśmy uszkodzony fragment, żeby spuścić gorącą wodę, bo samo wychładzanie systemu i moment, kiedy mogą wejść ekipy, zajmuje kilka godzin - wyjaśnia Kozłowska.

Po godzinie 16 Kozłowska poinformowała, że główne źródło awarii znajduje się na ulicy Pionierów na wysokości posesji numer 30. Około godziny 19, po ostudzeniu rur, będą mogły się tam rozpocząć się prace.

Mieszkańcy czterech dzielnic Gdyni bez ciepła Źródło: TVN24

Do wtorku ciepło nie wróci

Wiadomo, że awarii nie uda się usunąć w poniedziałek. - Prace związane z naprawą rozpoczną się prawdopodobnie z samego rana. Wariant optimistyczny jest taki, że mogą zakończyć się jutro około południa i ponowne napełnianie sieci może potrwać do późnych godzin wieczornych - przekazała Kozłowska.