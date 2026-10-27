Trójmiasto Kolizja w centrum Gdańska. Ciężarówka zderzyła się z tramwajem Damian Nowicki |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do kolizji doszło we wtorek 27 października koło południa. Na ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku zderzyły się tramwaj linii 10 z samochodem ciężarowym. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który rozpoczął czynności wyjaśniające.

Przejazdy w kierunku Nowego Portu zostały zablokowane. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej z komendy wojewódzkiej w Gdańsku, które usuwały szkody powstałe w wyniku kolizji. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że na odcinku między Węzłem Kliniczna a Nowym Portem Zajezdnią uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Poszkodowana została jedna pasażerka, która przewróciła się w wyniku gwałtownego hamowania. Zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pomocy, ale jej stan nie wymagał hospitalizacji.

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Na miejscu dalej działają funkcjonariusze, którzy ustalają dalsze szczegóły zdarzenia - przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.