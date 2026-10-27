Kolizja w centrum Gdańska. Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
Do kolizji doszło we wtorek 27 października koło południa. Na ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku zderzyły się tramwaj linii 10 z samochodem ciężarowym. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który rozpoczął czynności wyjaśniające.
Przejazdy w kierunku Nowego Portu zostały zablokowane. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej z komendy wojewódzkiej w Gdańsku, które usuwały szkody powstałe w wyniku kolizji. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że na odcinku między Węzłem Kliniczna a Nowym Portem Zajezdnią uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.
Poszkodowana została jedna pasażerka, która przewróciła się w wyniku gwałtownego hamowania. Zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pomocy, ale jej stan nie wymagał hospitalizacji.
- Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Na miejscu dalej działają funkcjonariusze, którzy ustalają dalsze szczegóły zdarzenia - przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.