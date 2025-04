Spalone polskie flagi na Westerplatte. Zatrzymano mężczyznę

Zerwane i spalone flagi Polski na Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zerwanie i podpalenie polskich flag na Westerplatte. Policjanci łączą to przestępstwo również z kradzieżą z włamaniem do punktów gastronomicznych na trasie do Pomnika Obrońców Wybrzeża.

Informację na ten temat w piątek rano przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek o godz. 21.00 na terenie Świecia.

41-latek jest podejrzewany o kradzież i podpalenie 11 flag z Westerplatte oraz kradzież z włamaniem do trzech lokali gastronomicznych.

Mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia. Za publiczne zniszczenie symbolu państwowego grozi kara do roku więzienia.

Teraz prokuratura zdecyduje o zarzutach wobec zatrzymanego.

Zerwane i spalone flagi Polski na Westerplatte Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Gdańsk. Zerwane i zniszczone flagi na Westerplatte Źródło: TVN24 Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia na terenie Westerplatte Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Gdańsk. Zerwane i zniszczone flagi na Westerplatte Źródło: TVN24

Jak informowała wcześniej podinsp. Magdalena Ciska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie wandalizmów w czwartek (3 kwietnia) około godziny 13.

Zniszczenie flag to nie wszystko, bo na drodze do pomnika Obrońców Westerplatte tej samej nocy doszło do kradzieży z włamaniem oraz usiłowania tego przestępstwa do trzech przyczep gastronomicznych. "Sprawca ukradł materiały biurowe, 50 złotych i uszkodził drzwi, powodując straty na ponad 4 tysiące złotych" - przekazała podinsp. Ciska.

Policjanci zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami, oraz nagranie z punktu gastronomicznego. Rozpoczęto poszukiwania, a prokuratura wszczęła śledztwo.

W trakcie poszukiwań policja publikowała zdjęcia i nagrania podejrzanego z dnia zdarzenia Źródło: KMP Gdańsk

Muzeum "stanowczo potępia"

"Z głębokim ubolewaniem przyjęliśmy ten akt wandalizmu i stanowczo potępiamy niszczenie flag Rzeczypospolitej Polskiej, której z najwyższym poświęceniem bronili westerplatczycy. Dokonanie tego czynu w miejscu tak ważnym dla polskiej historii zasługuje na jednoznaczne potępienie" - pisało w komunikacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. "Mamy nadzieję, że wobec sprawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje" - zakończono oświadczenie.

Westerplatte to dla Polaków jeden z najważniejszych symboli II wojny światowej, kojarzący się przede wszystkim z niemieckim atakiem na polską placówkę 1 września 1939 r. Obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez polski garnizon do dziś jest symbolem heroizmu polskich żołnierzy w walce z niemieckim najeźdźcą, który rozpoczął w ten sposób drugi światowy konflikt.