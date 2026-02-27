Rozpylili gaśnicę przy ruchliwej ulicy. Chmura utrudniała widoczność kierowcom

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Gdańsku. Jak informują strażnicy miejscy, mężczyźni najpierw ukradli jedną gaśnicę z autobusu i wysiedli na przystanku Brama Wyżynna.
"Rozpylili jej zawartość, tworząc chmurę utrudniającą widoczność kierowcom. Chwilę później wrócili po kolejną i ponownie jej użyli, ale tym razem na przystanku tramwajowym Gdańsk Śródmieście" - czytamy w opublikowanym przez straż poście.
Na miejsce wezwano policję. Na widok radiowozu mężczyźni jednak uciekli.
Niedługo później zostali zatrzymani
Już po kilkunastu minutach sprawców wypatrzyli operatorzy miejskiego monitoringu. Byli na Targu Siennym. Operatorzy od razu powiadomili policjantów.
"Wkrótce młodzi wandale byli w ich rękach. Teraz za swoje zachowanie będą tłumaczyć się przed sądem, 21-latek- za zakłócanie porządku publicznego, a 20-latek- za kradzież mienia" - posumowali strażnicy miejscy.
Opracowała: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: Straż Miejska w Gdańsku
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Gdańsk