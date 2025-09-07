Logo strona główna
Trójmiasto

Razem pili, później zaatakowali. W ruch poszedł gaz pieprzowy i scyzoryk

Rozbój w centrum Gdańska. Policja zatrzymała cztery osoby
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Mieszkaniec Gdańska padł ofiarą rozboju na Targu Drzewnym, stracił kilka tysięcy złotych. Wcześniej pił alkohol z napastnikami, którzy użyli wobec niego gazu pieprzowego i grozili scyzorykiem. W sprawie zatrzymano cztery osoby.

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na ul. Targ Drzewny w Gdańsku, ale informację o sprawie policjanci przekazali przed pierwszym wrześniowym weekendem.

"Podczas zdarzenia nieznani sprawcy, z którymi pokrzywdzony spożywał alkohol, po użyciu wobec niego gazu pieprzowego i przyłożeniu mu do pleców scyzoryka, ukradli mu między innymi plecak, w którym były rzeczy osobiste, biżuteria i wyroby z bursztynu, telefon komórkowy oraz portfel z dokumentami i kartami płatniczymi. Pokrzywdzony wycenił straty na ponad 4500 złotych" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Już kilka godzin później kryminalni zatrzymali 41- i 27-latka, który w jednym z lombardów zastawił zegarek pokrzywdzonego. Podczas przeszukania starszego z zatrzymanych policjanci znaleźli przy nim scyzoryk, którym prawdopodobnie posłużył się podczas rozboju oraz dokumenty pokrzywdzonego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna zatrzymany za włamanie i rozbój na taksówkarzu. Odpowie w warunkach recydywy
Najpierw włamanie, a później atak na taksówkarza
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
WARSZAWA
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Groził nożem, zabrał rentę. Nad teściową znęcać miał się od niemal roku
Lublin

2 września, we współpracy z operatorem monitoringu ze straży miejskiej, na ul. Karmelickiej policjanci zatrzymali do sprawy 49-letnią kobietę, u której podczas przeszukania znaleziono kolczyki należące do pokrzywdzonego, a następnego dnia 51-latka bez stałego miejsca zamieszkania.

Zarzuty dla czterech osób

"Po analizie zebranego materiału dowodowego zatrzymana 49-latka i 27-latek usłyszeli zarzuty za pasterstwo. Natomiast dwaj podejrzani o rozbój zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa. Dodatkowo 51-latek usłyszał zarzut za dokonanie dwóch nieautoryzowanych transakcji oraz usiłowanie wykonania nieautoryzowanej transakcji kartą płatniczą skradzioną podczas rozboju. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 41-latka i 51-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące" - poinformowała gdańska policja.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 20, a za kradzież z włamaniem do 10 lat więzienia. Paserstwo jest natomiast zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica