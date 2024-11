Pościg za kierowcą taksówki. Miał cudze tablice rejestracyjne i wiózł narkotyki

31-latek kierujący volkswagenem z kogutem taxi nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki przed policją. Okazało się, że mężczyzna miał trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, cofnięte uprawnienia, a do tego w jego samochodzie znaleziono narkotyki. Prawdopodobnie odpowie przed sądem za 10 wykroczeń i 6 przestępstw.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, ok godz. 15.30 na al. Jagiellończyka w Gdańsku. Policjanci ruchu drogowego zauważyli volkswagena z kogutem taksi, przekraczającego dozwoloną prędkość o 21 km/h. Dali kierującemu sygnał do zatrzymania pojazdu, jednak ten nie zastosował się do polecenia i zaczął uciekać.