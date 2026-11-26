Trójmiasto Pojedynek dwóch białych danieli na środku jezdni. Tomasz Mikulicz |

Gdańsk. Dwa białe daniele pojedynkowały się na środku jezdni Źródło wideo: Nadmorski24 Źródło zdj. gł.: Nadmorski24.pl

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Na nagraniu, które opublikował portal Nadmorski24.pl widzimy walkę dwóch białych danieli, które urządziły sobie pojedynek na środku jezdni. Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Gdańsku.

Dwa białe daniele pojedynkowały się na oczach kierowców Źródło zdjęcia: Nadmorski24.pl

Nie przyjmowały się kierowcami

Stykały się rogami i ani jeden, ani drugi nie odpuszczał. Zwierzęta najwyraźniej nie przejmowały się kierowcami, którym blokowały przejazd. Niektórzy zresztą używali klaksonów.

Zabawna sytuacja, ale też i ostrzeżenie

Po chwili szczepione rogami daniele przeniosły walkę na pobocze.

Ta niecodzienna sytuacja, choć zabawna, jest też przypomnieniem dla kierowców, aby zachować szczególną ostrożność na drogach. Zwłaszcza, jak w tym przypadku, po zmroku.