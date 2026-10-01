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Trójmiasto

Obudziła się i zobaczyła w swoim domu dwóch obcych mężczyzn

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W samochodzie odnaleziono przedmioty pochodzące z włamania
Trwa śledztwo w sprawie zdarzenia w Gdańsku
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk
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W środku nocy zobaczyła dwóch włamywaczy w swoim salonie. Mężczyźni uciekli, ale jeden z nich został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Policjanci ustalili, że 33-latek miesiąc wcześniej brał udział w innym włamaniu.

13 września, przed godziną 5, oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o włamaniu do domu przy ul. Wspólnej. Kobieta, która przebywała w budynku, przebudziła się i zobaczyła w salonie dwóch włamywaczy. Mężczyźni uciekli.

Na miejsce skierowano śledczych oraz przewodnika z psem tropiącym. Z domu, jak się okazało, skradziono gotówkę, biżuterię, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty. Ich łączną wartość oszacowano na około 60 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze przejrzeli nagrania z kamer monitoringu i rozpoczęli poszukiwania sprawców. Jeszcze tego samego dnia, przed godziną 8, policjanci z referatu interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali 33-latka. Kryminalni ze Śródmieścia znaleźli natomiast porzucony pojazd, którym poruszali się sprawcy. W środku były przedmioty pochodzące z włamania.

W samochodzie odnaleziono przedmioty pochodzące z włamania
W samochodzie odnaleziono przedmioty pochodzące z włamania
Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

W miniony piątek policjanci zatrzymali również drugiego sprawcę włamania, do którego doszło przy ul. Wspólnej. Zatrzymany to 35-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a także kradzieży alkoholu, której dopuścił się w lipcu tego roku. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wcześniejsze włamanie przy ul. Wilgi

Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w trakcie czynności z zatrzymanym 33-latkiem policjanci ustalili, że jest poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa, w tym inne włamanie. 13 sierpnia 33-latek wraz z 38-letnim mieszkańcem gminy Przywidz włamał się do domu jednorodzinnego przy ul. Wilgi. Wtedy zginęły cenne przedmioty i samochód.

38-latek został zatrzymany 3 września. Skradziony Hyundai został odzyskany przez kryminalnych ze Śródmieścia. Policjanci znaleźli przy nim również tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży.

Mężczyźni zabrali auto zaparkowane przez posesją
Mężczyźni zabrali auto zaparkowane przez posesją
Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty. 33-latek odpowiadał łącznie za pięć kradzieży z włamaniem i jedną kradzież. 38-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zarzut kradzieży. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że obaj zatrzymani działali w warunkach recydywy, sąd może zwiększyć karę o połowę.

33-latek został następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma odbyć orzeczoną wcześniej karę dwóch lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaGdańsk
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