Trójmiasto Nachodził, obrażał i groził. Sąd już wcześniej zakazał mu kontaktów Damian Nowicki |

Jakie dowody zbierać, żeby udowodnić stalking? Źródło wideo: Dzień Dobry TVN

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W piątek 30 października na jeden z komisariatów gdańskiej policji zgłosiła się 38-letnia kobieta, która złożyła zawiadomienie o nękaniu. Sprawcą miał być jej mąż, z którym od dłuższego czasu nie mieszka. Wcześniejsze zachowanie mężczyzny doprowadziło do zastosowania wobec niego zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

"Mężczyzna nic sobie z zakazu nie robił i notorycznie swoim zachowaniem wzbudzał ciągły niepokój i zagrożenie u kobiety. Kobieta była obserwowana, podejrzewa, że sprawca przebił opony w jej samochodzie, uporczywie i nagminnie przesyłał jej wiadomości SMS, których treść była wulgarna i obraźliwa. Wiele wiadomości było też groźbami" - przekazała gdańska policja.

Mimo sądowego zakazu

Policjanci zajęli się sprawą i już 1 listopada mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Pruszcz Gdański. Sprawca został doprowadzony do komisariatu, a śledczy zajęli się gromadzeniem i analizą materiału dowodowego.

Zabezpieczono między innymi wiadomości oraz nagrania rozmów, podczas których mężczyzna groził pokrzywdzonej. Funkcjonariusze przesłuchali też świadków, następnie zgromadzone materiały przekazali prokuratorowi.

- Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie przedstawiono mu zarzuty uporczywego nękania, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia. Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy dla 39-latka i we wtorek 3 listopada sąd zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt - mówi aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Za uporczywe nękanie grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.