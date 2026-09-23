Trójmiasto Cios nożem na przystanku autobusowym Oprac. Natalia Grzybowska |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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W sobotę po godzinie 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie, która na przystanku autobusowym przy ulicy Niepołomickiej w Gdańsku miała ugodzić nożem mężczyznę w okolice brzucha, a następnie uciec z miejsca zdarzenia.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Oruni. Po przyjeździe policjanci zastali kierowcę autobusu, który udzielał pomocy 51-letniemu mężczyźnie. Poszkodowany przekazał funkcjonariuszom, że wcześniej pił alkohol z bliską znajomą. W pewnym momencie powiedział kobiecie, że wraca do domu, i poszedł na przystanek. Po chwili 39-latka również tam przyszła, wyjęła nóż i ugodziła nim mężczyznę w okolice brzucha, po czym odeszła.

Miała zaatakować znajomego nożem na przystanku Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

51-latek został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowali śledczy oraz technik kryminalistyki, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania kobiety.

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Kobieta usłyszała zarzut

Cztery godziny od zdarzenia policjanci zatrzymali 39-latkę. W jej mieszkaniu znaleźli nóż, którym miała zranić mężczyznę. Jak przekazała mł. asp. Aleksandra Kluge, oficer prasowy policji w Gdańsku, podczas interwencji kobieta była agresywna, nie wykonywała poleceń funkcjonariuszy i używała wulgarnych słów.

39-latka została przewieziona na komisariat. Usłyszała zarzut spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

W poniedziałek prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zastosował wobec niej policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Za zarzucane jej przestępstwo kobiecie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps