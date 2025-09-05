Najpierw włamanie, a później atak na taksówkarza

Gdańsk Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 sierpnia. Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi jednego z mieszkań przy ul. Dobrej w Gdańsku, ukradł telewizor, toster, odkurzacz, suszarkę do włosów oraz żelazko. Pokrzywdzona wyceniła starty na 3350 złotych.

Do sprawy zatrzymano 21-latka z Gdańska. Policjanci ustalili, że po dokonaniu kradzieży z włamaniem, idąc ulicami Przyokopową i Toruńską na elewację budynków czerwonym sprejem pomalował elewacje budynków.

- Następnie wsiadł do taksówki z kilkoma łupami pochodzącymi z włamania, po czym zaatakował taksówkarza. Sprawca zaczął go dusić, szarpać, a także ugryzł pokrzywdzonego w ramię, udo oraz zdawał mu uderzenia w głowę i inne części ciała. 21-latek ukradł pokrzywdzonemu telefon oraz portfel, w którym były dokumenty i karty płatnicze. Pokrzywdzony wycenił straty na 3100 złotych - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

21-latek usłyszał zarzut za kradzież z włamaniem w warunkach recydywy. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za dokonanie rozboju oraz uszkodzenie ciała.

Jak podkreśla policja, zarzucane mężczyźnie przestępstwa miały charakter chuligański. Co więcej, mężczyzna jest recydywistą. A to będzie miało wpływ na podwyższenie zasądzonej kary. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Napisy na ścianach pod lupą funkcjonariuszy

Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą. Trwa ustalanie dokładnych strat spowodowanych naniesieniem napisów na budynki. Funkcjonariusze sprawdzają także, czy obiekty te są zabytkami.

Udało się odzyskać część przedmiotów, które padły łupem mężczyzny. Za rozbój grozi do 15 lat więzienia. Za kradzież z włamaniem - do 10 lat pozbawienia wolności.