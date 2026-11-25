Trójmiasto Chciał zdobyć misia dla dziewczyny. Ukradł 37 pluszaków Damian Nowicki |

Chciał zdobyć misia dla dziewczyny, zniszczył automat z zabawkami Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło w ostatni tydzień listopada w gdańskim Śródmieściu. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego, dotyczące mężczyzny, który włamał się do automatu z pluszakami.

Chciał zdobyć misia dla dziewczyny, a skończyło się policyjnym pościgiem Komenda Miejska Policji w Gdańsku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdy na miejscu zjawili się gdańscy funkcjonariusze, mężczyzna próbował uciec, ale szybko został zatrzymany. W trakcie interwencji mundurowi ustalili, że 18-latek przewrócił automat z zabawkami, wybił w nim szybę i ukradł łącznie 37 małych pluszaków. Włamał się również do kolejnego automatu, skąd zabrał dużego misia.

- Łączna wartość strat spowodowanych przez mężczyznę wyniosła blisko 8 tysięcy złotych. Mieszkaniec Gdańska przyznał się, że chciał zdobyć pluszaki dla swojej dziewczyny - poinformowała podinspektor Magdalena Ciska, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat policji, gdzie sporządzono dokumentację służbową. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.