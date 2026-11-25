Chciał zdobyć misia dla dziewczyny. Ukradł 37 pluszaków
Do zdarzenia doszło w ostatni tydzień listopada w gdańskim Śródmieściu. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego, dotyczące mężczyzny, który włamał się do automatu z pluszakami.
Gdy na miejscu zjawili się gdańscy funkcjonariusze, mężczyzna próbował uciec, ale szybko został zatrzymany. W trakcie interwencji mundurowi ustalili, że 18-latek przewrócił automat z zabawkami, wybił w nim szybę i ukradł łącznie 37 małych pluszaków. Włamał się również do kolejnego automatu, skąd zabrał dużego misia.
- Łączna wartość strat spowodowanych przez mężczyznę wyniosła blisko 8 tysięcy złotych. Mieszkaniec Gdańska przyznał się, że chciał zdobyć pluszaki dla swojej dziewczyny - poinformowała podinspektor Magdalena Ciska, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Mężczyzna został przewieziony na komisariat policji, gdzie sporządzono dokumentację służbową. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.