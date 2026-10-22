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22-latek skazany na dożywocie. Za zabicie rodziców

18-latek podejrzany o zabicie rodziców
Do zdarzenia doszło we wsi Suchy Dwór
Źródło wideo: mapa google
Źródło zdj. gł.: policja w Pucku
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22-latek został skazany na dożywocie za zabicie rodziców. Do zbrodni doszło w marcu 2022 roku w Suchym Dworze na Pomorzu. To drugi wyrok w tej sprawie. W pierwszym, który został uchylony, sąd też orzekł karę dożywocia.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Mariusz Duszyński wyjaśnił, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego za winnego obu zarzuconych mu zabójstw, przyjmując, że czyny te stanowiły ciąg przestępstw. Mężczyzna został również skazany za posiadanie środka odurzającego na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wyznaczył oskarżonemu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Mężczyzna ma również zapłacić po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz siedmiu pokrzywdzonych.

Śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło 8 marca 2022 r., nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pucku.

Wyrok jest nieprawomocny i stanowi rozstrzygnięcie w drugim procesie w tej sprawie. Pierwszy wyrok zapadł w maju 2024 r., jednak został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego.

Ciała małżeństwa w garażu

Do zabójstwa małżeństwa doszło w marcu 2022 roku w Suchym Dworze w powiecie puckim. Zaniepokojone dzieci małżeństwa, które nie mieszkały z nimi, powiadomiły policję, że nie mogą skontaktować się z rodzicami. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli w garażu zwłoki kobiety i mężczyzny. Na ciele kobiety było szereg ran kłutych w okolicy szyi, a u mężczyzny szereg ran tłuczonych głowy.

Bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był wstrząs krwotoczny spowodowany wykrwawieniem zewnętrznym i wewnętrznym z doznanych ran. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i zatrzymanie oddechu i krążenia.

Śledczy ustalili, że sprawcą jest wówczas 18-letni syn, którego w chwili ujawnienia zwłok nie było na miejscu zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w miejscowości Szczytno. W jego samochodzie znaleziono marihuanę.

CZYTAJ WIĘCEJ: 18-latek podejrzany o zabicie rodziców. "Mieli rany tłuczone i cięte", policjanci znaleźli nóż i młotek

Mężczyzna został zatrzymany w Szczytnie
Mężczyzna został zatrzymany w Szczytnie
Źródło zdjęcia: policja w Pucku
Źródło: PAP
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolsceGdańsk
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