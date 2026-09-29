Trójmiasto Czarne grudki na plaży w Ustce. Jest alert RCB Aleksandra Arendt-Czekała |

Czarna substancja na plaży w Ustce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala

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We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego (Pomorskie).

"Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka" - poinformowano w krótkim komunikacie.

Usteckie plaże zostały zamknięte już w poniedziałek po południu - tak zdecydował Urząd Morski w Słupsku.

Jak długo plaże będą zamknięte?

Substancja pojawiła się miejscami na prawie 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem.

Jak przekazał urząd morski, zamknięte zostały jednak tylko plaże gminy i miasta Ustki, gdzie substancji ropopochodnej jest najwięcej.

Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Plaże pozostaną niedostępne "do czasu usunięcia i zneutralizowania substancji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na plaży".

Urząd Morski w Słupsku zaapelował również do mieszkańców i turystów o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb, niezbliżanie się do ujawnionej substancji i niepodejmowanie prób jej samodzielnego usuwania.

Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium - najbliższe jest w Poznaniu - ustalić, co to dokładnie za substancja.

- To jest substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiemy. Pobrane zostały próbki do badań - powiedziała w poniedziałek dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska.