Czarne grudki na plaży w Ustce. Jest alert RCB
We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego (Pomorskie).
"Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka" - poinformowano w krótkim komunikacie.
Usteckie plaże zostały zamknięte już w poniedziałek po południu - tak zdecydował Urząd Morski w Słupsku.
Jak długo plaże będą zamknięte?
Substancja pojawiła się miejscami na prawie 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem.
Jak przekazał urząd morski, zamknięte zostały jednak tylko plaże gminy i miasta Ustki, gdzie substancji ropopochodnej jest najwięcej.
Plaże pozostaną niedostępne "do czasu usunięcia i zneutralizowania substancji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na plaży".
Urząd Morski w Słupsku zaapelował również do mieszkańców i turystów o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb, niezbliżanie się do ujawnionej substancji i niepodejmowanie prób jej samodzielnego usuwania.
Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium - najbliższe jest w Poznaniu - ustalić, co to dokładnie za substancja.
- To jest substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiemy. Pobrane zostały próbki do badań - powiedziała w poniedziałek dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska.