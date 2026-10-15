Trójmiasto Sąd utajnił proces w sprawie śmiertelnego wypadku Damian Nowicki |

Chałupy. Tragedia na drodze na Hel. Nie żyje kobieta Źródło wideo: KW PSP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk

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W środę 14 października przed Sądem Rejonowym w Wejherowie rozpoczął się proces 19-letniego Dominika M. Jest on oskarżony o spowodowanie w marcu tego roku wypadku, w którym zginęła 50-letnia kobiet. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ofiarą śmiertelną była żona samorządowca z Pomorza, dlatego zanim jeszcze otwarto przewód sądowy, prawnik reprezentujący wdowca złożył wniosek o utajnienie procesu. Jako powód wskazał potrzebę zagwarantowania spokoju i prywatności najbliższym krewnym zmarłej.

Wniosek poparli prokurator i adwokat oskarżonego. Sędzia prowadzący sprawę uznał te argumenty za zasadne i zarządził całkowite wyłączenie jawności procesu.

Podczas pierwszej rozprawy odczytano przed akt oskarżenia, wysłuchano wyjaśnień oskarżonego i przesłuchano trzech świadków.

Czołowe zderzenie na trasie Hel-Władysławowo

Do wypadku doszło 15 marca br. na drodze wojewódzkiej nr 216 w Chałupach, na trasie Hel – Władysławowo. Z ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca auta dostawczego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą 50-letnią kierującą volkswagena golfa. Kobieta zginęła na miejscu.