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"Jesteśmy bez pracy, zamówień i przyszłości" - takie hasło pojawiło się w czerwcu 2026 roku przed Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy. Obok wisiał drugi transparent: "Chcemy nowych kontraktów". Pracownicy mieli powody do niepokoju.

Zakład, który od dziesięcioleci zajmuje się między innymi remontami wojskowych samolotów, zmagał się z problemami finansowymi i brakiem nowych zamówień. Pojawiły się opóźnienia w opłacaniu składek do ZUS. Związki zawodowe obawiały się zwolnień, choć kierownictwo zapewniało, że nie planuje redukcji zatrudnienia. Wojewoda Michał Sztybel mówił, że 2025 rok spółka zamknęła z zyskiem.

I wtedy na horyzoncie pojawił się wybawca zza oceanu.

6 lipca do Bydgoszczy przyjechali premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W ich obecności Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należą bydgoskie zakłady, WZL-2 oraz Anduril Industries - amerykański producent dronów i nowoczesnego uzbrojenia - podpisały umowę otwierającą drogę do produkcji pocisków manewrujących Barracuda-500M.

- Polska jest pierwszym państwem, z którym firma Anduril podpisała tego typu umowę w Europie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie MON.

- Barracudy można wystrzeliwać zarówno z lądu, jak i z powietrza, a ich zasięg wynosi do 900 kilometrów. Są tanie, dobre i szybkie - zachwalał premier Tusk, zapowiadając, że w Bydgoszczy będzie można produkować nawet trzy tysiące takich pocisków rocznie.

Za tą obietnicą stoi 34-letni Amerykanin, który nie ukończył studiów, kolekcjonuje dawne silosy po rakietach jądrowych i uważa, że Stany Zjednoczone powinny przestać być światowym żandarmem, a stać się "sklepem z bronią" dla całego świata.

Nazywa się Palmer Luckey. I tego dnia w Bydgoszczy go nie było.