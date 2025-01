Spadający meteoryt zarejestrowało kilka stacji obserwacyjnych działających w projekcie Skytinel. Specjaliści przeanalizowali, że nie rozpadł się całkowicie w trakcie lotu i mógł spaść w okolicach miejscowości Wierzchowo, koło Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). Nadal można go znaleźć. - Nie będzie to łatwe, meteoryt ma zaledwie 50 gramów, jego średnica to kilka centymetrów - mówi Mateusz Żmija, koordynator projektu Skytinel.

Meteoryt spadł na Ziemię 3 stycznia o godzinie 23:22. Zjawisko uchwyciły kamery siedmiu stacji obserwacyjnych: dwie we Wrocławiu, w Pile, Dusznikach, Olsztynie, Żninie oraz nowa stacja w Gdyni, która została uruchomiona kilka dni wcześniej.

Meteoryt okazał się bardzo trwały, nie uległ rozpadowi podczas lotu i mógł dotrzeć do gruntu. Kővágó Gábor z Węgier, który od wielu lat rozwija własne oprogramowanie do określania miejsc spadków meteorytów, przeprowadził symulacje dla fragmentu o masie ok. 50 gram. Wyliczył, że obiekt mógł spaść około 20 kilometrów na północny-zachód od Szczecinka, na zalesione tereny w okolicach miejscowości Wierzchowo.

Potencjalny obszar spadku meteorytu (przy założeniu, że jest to chondryt, czyli pospolity meteoryt kamienny) / oprac. Kővágó Gábor Skytinel

Nadal można go znaleźć, chociaż nie będzie to łatwe

Mimo dość dokładnych wyliczeń co do terenu, na który mógł spaść obiekt, nie będzie łatwo go znaleźć.

- Meteoryt ma zaledwie 50 gramów, jego średnica to kilka centymetrów. Przy tak niewielkiej masie ciężko będzie to znaleźć - mówi nam Mateusz Żmija, koordynator projektu Skytinel. - Nie planujemy poszukiwań, liczymy na spacerowiczów. To oni mają największe szanse na znalezienie obiektu przez przypadek - dodaje.

"Przed wejściem w ziemską atmosferę, meteoroid obiegał Słońce w nieco ponad 3 lata, a jego orbita była nieznacznie nachylona do płaszczyzny Układu Słonecznego (i = 4°). Pochodził z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem, oddalając się na maksymalnie 3,95 AU od naszej centralnej gwiazdy" - czytamy na stronie skytinel.com. AU to jednostka astronomiczna odpowiadająca średniej odległości Ziemi od Słońca, wynosi prawie 150 mln km.

O sprawie pierwszy poinformował portal iszczecinek.pl.

Wizualizacja trajektorii lotu bolidu SN20250103B / oprac. Mateusz Żmija Skytinel

