Zaatakowali 15-latka, chłopiec stracił palce

Jak podaje portal TVP3 Szczecin, w nocy z 17 na 18 lutego przy ulicy 1 Maja w Szczecinie dwóch napastników w wieku 15 i 19 lat zaatakowało 15-letniego obywatela Ukrainy.

Sprawcy mieli przy sobie nóż. Chłopiec doznał ran na nogach i dłoniach. Stracił dwa palce u stopy.

Prokuratura ustaliła, że napaść nie miała podłoża narodowościowego. Chłopcy prawdopodobnie znali się wcześniej.

Obaj sprawcy zostali zatrzymani, choć wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednio atakował 19-latek.

Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie wobec 19-letniego sprawcy, małoletniego umieszczono w ośrodku dla nieletnich.

