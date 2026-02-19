Zaatakowali 15-latka, chłopiec stracił palce

Jak podaje portal TVP3 Szczecin, w nocy z 17 na 18 lutego przy ulicy 1 Maja w Szczecinie dwóch napastników w wieku 15 i 19 lat zaatakowało 15-letniego obywatela Ukrainy.
Sprawcy mieli przy sobie nóż. Chłopiec doznał ran na nogach i dłoniach. Stracił dwa palce u stopy.
Prokuratura ustaliła, że napaść nie miała podłoża narodowościowego. Chłopcy prawdopodobnie znali się wcześniej.
Obaj sprawcy zostali zatrzymani, choć wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednio atakował 19-latek.
Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie wobec 19-letniego sprawcy, małoletniego umieszczono w ośrodku dla nieletnich.
Opracował Michał Malinowski /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock