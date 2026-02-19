Logo strona główna
Zaatakowali 15-latka, chłopiec stracił palce

Policja
Do zdarzenia doszło w Szczecinie
Źródło: Google Earth
W Szczecinie dwóch nastoletnich napastników zaatakowało nożem 15-letniego chłopca narodowości ukraińskiej. Chłopiec został raniony w nogi i dłonie. Obaj sprawcy zostali zatrzymani.

Jak podaje portal TVP3 Szczecin, w nocy z 17 na 18 lutego przy ulicy 1 Maja w Szczecinie dwóch napastników w wieku 15 i 19 lat zaatakowało 15-letniego obywatela Ukrainy.

Sprawcy mieli przy sobie nóż. Chłopiec doznał ran na nogach i dłoniach. Stracił dwa palce u stopy.

Prokuratura ustaliła, że napaść nie miała podłoża narodowościowego. Chłopcy prawdopodobnie znali się wcześniej.

Obaj sprawcy zostali zatrzymani, choć wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednio atakował 19-latek.

Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie wobec 19-letniego sprawcy, małoletniego umieszczono w ośrodku dla nieletnich. 

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

SzczecinSprawy sądowe w PolscePolicja
